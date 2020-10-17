習近平再次「南巡」、泰國反政府抗議、特朗普重回選戰和和本周更多重要故事

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 蔡英文提到，台海和平是兩岸彼此共同責任，「台灣無法單獨承擔」。

10月的第三周，台灣慶祝「雙十節」，總統蔡英文在演講中重申，只有北京有心化解對立，台灣願意共同促成對話，同時強調美國在兩岸關係的仍然扮演重要角色；另一方面，中國國家主席習近平則在這一周再度前往廣東考察，表態支持深圳實施綜合改革試點，亦再度引起外界關於「深圳會否取代香港」的討論。

在新冠疫情的相關消息方面，中國外交部確認中國已正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，並稱這是推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措；在美國，總統特朗普則在確診新冠病毒感染不到兩周後重返競選活動，他與拜登在「搖擺州份」的競選角力持續。

發生在泰國的反政府示威則進一步升級，泰國政府隨即宣佈針對曼谷抗議活動的緊急法令，禁止大型集會；在香港，壹傳媒創辦人黎智英在九龍觀塘的私人辦公室被警方突然搜查，事件在黎智英等26人因參與「六四」31週年悼念活動被控煽惑非法集結，而須再次到法庭應訊前數小時發生。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

圖像來源，President Office, Taiwan 圖像加註文字， 蔡英文稱願在對等的情況與北京開啟「有意義對話」。

台灣在10月10日慶祝中華民國成立109年的「雙十節」。台灣總統蔡英文發表國慶文告，以「團結台灣，自信前行」為主題，除了強調台灣的防疫成果，蔡英文特別將「台美經濟」合作，列為重點談話之一，顯示蔡政府繼續在外交上與美國親近的戰略。

在台海議題上，蔡英文稱，台海和平是兩岸彼此共同責任，「台灣無法單獨承擔；她強調「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。

她表示，台灣在鞏固區域和平與守住民主價值之下，絶對不主動挑釁北京。她同時強調，美國在兩岸關係的仍然扮演重要角色。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， .

中國外交部確認，該國已在周四（10月8日）同全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。中方稱這是推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。

中國此前一直未明確表態是否加入，中國專家解讀為做法「謹慎」，因其想平衡中國國內需求和鄰國等需求。

此前中國曾明確表示，一旦疫苗研製成功，將優先供給湄公河國家，屬其「疫苗外交」的一部分。

而此時加入新冠疫苗保障機制，中國稱「目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在佛羅里達州桑福德戶外集會上，特朗普總統將口罩扔向人群，而現場幾乎沒人戴口罩。

美國總統特朗普在確診新冠病毒感染後不到兩周，便重返競選活動。數千人聚集在佛羅里達州桑福德（Sanford）戶外集會上，這是特朗普在起關鍵作用的「戰場州」（也稱「搖擺州」）進行的首場造勢集會。

此時距離11月3日大選還有三周，特朗普和競爭對手拜登正在爭分奪秒地爭取選票。

民調顯示，拜登在全國範圍內領先特朗普10個百分點。不過，拜登的領先優勢在一些起關鍵作用的州有所減少。

像佛羅里達「陽光之州」這樣的戰場州，對於贏得進入白宮所需的270張選舉人團選票至關重要。如果特朗普輸掉該州，連任之路可能更加崎嶇。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港一年多的示威令反中情緒升溫。（資料圖片）

中國國家主席習近平周三（10月14日）在深圳出席經濟特區40週年慶祝活動，表態支持深圳實施綜合改革試點，將賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上有更多自主權。

此前，中共中央發佈文件指深圳將重點發展金融、放寬市場准入，增強深圳在大灣區中的核心引擎功能，引發外界關於「深圳會否取代香港」的討論。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 泰國示威：不顧冒犯君主罪，泰國示威者罕有在皇室車隊前示威

發生在泰國的反政府示威進一步升級。一輛載有泰國王后的車隊周三（10月14日）經過首都曼谷街頭時，一群抗議者在沿途高舉雙手抗議。這一光景對於這個有著嚴苛冒犯君主罪的國家來說相當罕見。

在過去幾個月裏，成千上萬的抗議者在曼谷及多個城市聚集，他們要求總理巴育（Prayut Chan-ocha）辭職，並呼籲限制君主權利。

泰國政府隨即宣佈針對曼谷抗議活動的緊急法令，禁止大型集會。防暴警察也隨即出動，前往總理府附近清場。

泰國警方在電視上宣讀了一份聲明，抗議者「煽動混亂和社會動蕩」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港警察證實是國安處警員搜查黎智英的辦公室。

香港壹傳媒創辦人黎智英在九龍觀塘的私人辦公室被警方突然搜查，並帶走若干文件。香港警方後來向BBC證實是國家安全處登門搜查，且與此前搜查壹傳媒總部大樓有關。

黎智英長期助手馬克·西蒙（Mark Simon）星期四（10月15日）透過社交媒體透露，十多名警員早上到該辦公室，並在黎智英代表律師抵達前入內搜查。他當時稱不清楚警員的具體身份。

此次搜查在黎智英等26人因參與「六四」31週年悼念活動被控煽惑非法集結，而須再次到法庭應訊前數小時發生。黎智英在法庭外批評警方「離譜」，並稱警方旨在滋擾他。