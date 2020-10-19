美國大選：如果拜登當選總統會如何改變外交政策

圖像來源，Getty Images

「我不想過份誇張，但未來的全球秩序正面臨威脅。」

美國喬治敦大學教授阿倫茲（Tony Arend） 說這話時神色十分凝重，他即使戴著口罩我也能看得出來。他繼續解釋：「這是因為我們的兩名總統候選人，對世界的狀況、和美國在世界的領導地位有十分不同的看法。」

在特朗普眼中，這應該是一個奉行「美國優先」民族主義的世界，應該是一個摒棄他認為會陷美國於不公平國際關係的世界。這種看法視很多事情為赤裸裸的交易，會干預目前的規則，也受他的個人想法支配。

他的民主黨對手拜登的世界觀要傳統得多，他認為美國在世界的角色和利益都建基於第二次世界大戰後確立的制度，同時必須奉行西方世界嚮往的民主價值觀。美國也同時領導許多自由國家，抵抗跨國挑戰。

圖像來源，VIEW press 圖像加註文字， 如果拜登當選，他很可能會帶美國重返許多國際組織。

拜登可能做出的改變

外交政策

特朗普當選總統以來，多次稱讚一些獨裁者，同時批評美國的傳統盟友。拜登的首要任務，大槪就是全力修補這些關係，尤其是美國與北約的關係。如果拜登當選，他大概也會帶領美國重返世界衛生組織，嘗試領導全球應對新冠疫情。

拜登的競選平台將這個任務描述成拯救美國被損害的國際形象。但立場保守的美國智庫美國企業研究所副主席普萊特卡（Danielle Pletka）認為，拜登的行動不會有實際效果，因為特朗普雖然看似霸道，他在國際平台其實取得許多成果。

她認為，美國在國際上失去一些朋友， 「但特朗普政府有失去過去70年來重要權力和影響力嗎？沒有」。

氣候變化

拜登如果當選，另一個首要任務可能是重返巴黎氣候變化協議。他在這個議題上的看法與特朗普完全相反：特朗普認為對抗氣候變化會損害經濟，因此取消國內許多環保法規。

拜登聲言他會花2兆美元，令美國能夠達成巴黎氣候協議的減排目標。他指自己會建立一個以清潔能源驅動的經濟，同時提供超過上百萬個就業職位。

伊朗政策

拜登說，如果他當選，會重新加入美國與伊朗簽訂的核協議。特朗普政府在2018年宣佈退出這個協議，批評協議規範的範圍太陝窄，無法限制伊朗發展核武。

美國早前重新實施制裁，並繼續施加經濟壓力，就在上周，美國幾乎將所有伊朗的金融部門都列入了黑名單。作為回應，伊朗宣佈停止遵守對核活動的某些限制。

拜登說，這一極限施壓政策未能奏效，強調它導致緊張局勢顯著升級，美國的盟友也拒絶接受這個政策。

他說，如果伊朗重新嚴格遵守協議，他將再次加入核協議，但他明言到那時才會取消制裁。然後，拜登將進行談判。

圖像來源，Reuters handout 圖像加註文字， 沙特阿拉伯目前是美國在中東地區其中一個主要盟友。

也門內戰

拜登還將停止在也門衝突中支持沙特的做法，嚴重的平民傷亡已經使該黨左翼和越來越多的國會議員強烈反對美國介入。

沙特阿拉伯是特朗普最親密的阿拉伯盟友，是反伊朗聯盟的基石。分析人士形容，拜登將會摒棄特朗普對沙特君主制的不加批判的擁抱。

以色列和阿拉伯國家的關係

拜登對特朗普總統對以色列和阿聯酋之間達成的協議表示歡迎。拜登與許多民主黨人一樣是以色列的堅定支持者，該黨的外交政策平台中從未針對以色列在加沙地區的行為使用「佔領」一詞。

但他不太可能採納特朗普政府對被佔領西岸的政策，例如他不會宣佈以色列殖民點不違反國際法，以及容忍以色列單方面吞併部分領土的計劃。

圖像來源，NurPhoto via Getty Images 圖像加註文字， 拜登與許多民主黨人一樣是以色列的堅定支持者，但他不太可能容忍以色列單方面吞併部分領土的計劃。

值得留意的是，民主黨左翼的外交政策日漸成熟，它正在推動對巴勒斯坦權利採取更大的行動。

民主黨總統初選前候選人桑德斯的外交政策顧問杜斯（Matt Duss）認為，民主黨左翼與支持巴勒斯坦的人士、巴勒斯坦裔美國人和阿拉伯裔美國人之間的關係更加緊密。

他又說，美國有一些猶太人明白，要求以色列結束佔領西岸是美國外交政策重要一環，民主黨左翼與這些人士也有緊密聯絡。

圖像來源，TASS via Getty Images 圖像加註文字， 美俄關係可能會稍微改變。

不會有大變動的外交政策

與特朗普一樣，拜登也想結束在阿富汗和伊拉克的戰爭，但會在這兩個國家中保留少量的部隊來幫助打擊恐怖主義。拜登也不會削減五角大樓的預算或暫停以無人機發動攻擊的政策。

俄羅斯

高層的關係肯定會改變。特朗普總統似乎常常凖備寬恕普京（Vladimir Putin）違反國際凖則的行為。

但是特朗普政府一直對俄羅斯持強硬態度，以制裁對它進行懲罰。在拜登擔任總統期間，這可能會繼續下去。

拜登接受美國媒體訪問時直截了當地說，他認為俄羅斯是「對手」。他承諾將對選舉干預以及針對塔利班的懸賞金做出有力回應，俄羅斯早前據稱向成功攻擊美軍的塔利班武裝份子提供獎金，特朗普沒有直接回應這個報道。

與此同時，拜登已經明確表示，他想與莫斯科合作，以保留限制其核武庫的軍備控制條約的剩餘內容。特朗普指責俄羅斯作弊，之後退出了兩項內容，並試圖就延長第二次於2月到期的問題進行談判。如果拜登當選，他將無條件擴大其範圍。

中國

特朗普和中國國家主席習近平的關係，在特朗普上任之初十分密切，但之後兩人的友誼逐漸冷卻。特朗普近來不斷指控中國傳播冠狀病毒，又針對中國提出新的冷戰言論。

實際上，美國共和民主兩黨現時都同時針對中國採取強硬政策，主要分歧只是如何做。

拜登將繼續特朗普總統的反中國政策，以反制中國「濫用經濟政策」的手段，但將與同盟國一起做，而不是像特朗普般使用單邊政策。

特朗普政府已經成功說服許多國家，抵制中國通信技術。這是美國在許多方面對北京進行反擊的一部分，這令中美兩國關係降至數十年來的最低點。

這場運動是由特朗普團隊中，主張針對中國使用強硬政策的派系領導的，他們稱之為戰略競爭，但拜登將更積極地尋求與崛起的中國進行合作。