迪士尼經典卡通添加種族警語 兒童世界原來並不單純

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兩隻暹羅貓被描繪成惡棍，是典型的反亞洲刻板印象

如果你喜歡看迪士尼經典卡通，你可能會發現迪士尼在多部經典卡通裏加上了有關種族主義的內容警示文字。

在迪士尼+流媒體上播放《小飛象》（Dumbo）、《小飛俠》（Peter Pan）、《森林王子》（Jungle Book）等多部經典卡通的時候，熒幕上會閃出關於種族刻板印象的警語。

「本節目含有對某族群或文化的負面描述。」

「這些刻板印象與當時情況不符，和目前現狀也不符。」

警語還告訴觀眾，與其刪除相關內容，「我們希望能正視它帶來的危害，從錯誤中學習，激發討論與對話，共同創造一個更加具包容性的未來。」

「不合時宜的描述」

加入警語的影片還包括《貓兒歷險記》（The Aristocats），該片中出現一隻「用筷子彈鋼琴的黃臉貓咪」。

《小飛俠》裏面的美洲原住民被更稱為「紅人」（redskins），《小姐與流浪漢》（Lady and the Tramp）裏面也有許多與種族和文化有關的刻板印象。

迪士尼去年11月開始在一些影片中加入警語，但當時只有簡短的警語，而且並不突出。

當時的警語說，「本節目以原創形式呈現，可能含有不合時宜的描述。」

一些迪士尼影片，例如《南方之歌》（Song of the South），因為涉及的種族主義情節二無法再迪士尼+流媒體頻道上播放。

迪士尼影片的種族主義和刻板印象

《小姐與流浪漢》（Lady and the Tramp，1955年）：兩隻暹羅貓被描繪成惡棍，是典型的反亞洲刻板印象。其他還有不同品種的狗說著口音濃厚的家鄉話，例如墨西哥吉娃娃狗和俄羅斯牧羊犬。

《貓兒歷險記》（The Aristocats，1970年）：一隻暹羅貓被畫成亞洲人的黃臉摸樣，還用筷子彈鋼琴。

《小飛象》（Dumbo，1941年）：幫助小飛象學會飛行的一群烏鴉帶著誇張的黑人口音，其中一隻烏鴉叫做吉姆·克勞（Jim Crow），借用了美國南方各州種族隔離制度法律名稱。

《森林王子》（Jungle Book，1968年）：一個猩猩的角色被描繪成語言能力不足，而且有懶惰的個性，被批評為諷刺非裔美國人。

《小飛俠》（Peter Pan，1953年）：該影片中將美洲原住民稱為「紅人」，劇中角色頭戴美洲原住民的傳統頭飾跳舞，迪士尼公司現在說「這是拿美洲原住民的文化和形象來嘲弄的做法」。劇中一首名為《紅人為什麼紅？》的歌曲後來也改名為《勇者為什麼勇敢？》。

《南方之歌》（Song of the South，1946年）：迪士尼最具爭議性的電影之一，在美國從未以錄像帶或DVD形式發行。該片講述農場工人的故事，並將奴隸工作的棉花田描繪成開心快樂的地方。

改編歷史

圖像來源，Getty Images

另外一家電影電視製作公司華納兄弟（Warner Bros）早就已經在一些經典卡通影片中添加與「種族偏見」有關的警語。

華納兄弟影片的警語說，「本卡通影片僅以原創形式呈現，不代表今日的社會現狀，如果我們對原創作品進行刪改，那就等同於否認過去歷史的存在。」

廣受世界各地兒童喜愛的迪士尼在多年前的卡通添加警語，另一方面也意味著兒童的世界並不像表面的完全單純。