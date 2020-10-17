新西蘭大選執政黨大勝 中國關注新政府政策走向

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新西蘭大選執政黨工黨獲得壓倒性勝利，現任總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）發表勝選講話。

新西蘭大選執政黨工黨獲得壓倒性勝利，成為1996年以來新西蘭首次獲得議會議席過半的政黨，有望單獨組閣。

和新西蘭經貿合作密切的中國，傳統關係密切的美國等亞太國家仍在關注新西蘭的新政府成立及宣佈新政策等隨後動作。據新西蘭媒體稱，這一過程可能要持續數周。

在中國同西方發達國家關係中，中新關係曾創造了多項第一。中國是新西蘭最大的貿易伙伴，在經貿、社會、教育、文化等方面關係密切。

但在中美摩擦加劇和新冠疫情等複雜的國際和地區經濟形勢下，中國也關注這次選舉後兩國的合作前景。

根據已清點的絶大多數選票結果顯示，現任總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）率領的執政黨工黨以壓倒性多數獲得大選勝利。

工黨贏得議會大多數

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反對黨領袖科林斯承認失敗。

本次大選新西蘭工黨獲得過半數議會多數議席。新西蘭主要反對黨國家黨則承認大選失敗。

這次大選原定於9月份舉行，但受新冠疫情影響推遲了一個月。

目前已知工黨獲得49%的選票，反對黨國家黨27%，新西蘭行動黨和綠黨獲8%。

在工黨取得勝利後，阿德恩對其支持者表示這是近50年以來工黨獲得的最大支持。 她還說不會辜負選民的支持，並承諾工黨將為所有的新西蘭人服務。

與此同時，國家黨領袖科林斯（Judith Collins）承認失敗，並向阿德恩表示祝賀。但她表示，將在3年後的大選時捲土重來。

工黨贏得議會120個議席中的64個席位，也就是說獲得議會足夠多數席位。

自新西蘭於1996年採用混合比例選舉制（Mixed Member Proportional representation，MMP)進行投票以來，還沒有任何一個政黨曾獲議席過半。

在投票前，曾有專家懷疑工黨是否會獲得大多數。甚至之前有人預測反對黨領導人會贏得此次大選，結果證明大錯特錯。

阿德恩承諾將出台更多治理氣候變化政策、增加對弱勢學校撥款以及向高薪者徵更高稅等。

阿德恩領導力

這次工黨在大選中獲得的壓倒性勝利或許與阿德恩總理的個人魅力不無關係。

在阿德恩執政期間，新西蘭經歷了恐襲、火山噴發等重大事件，及當前的新冠疫情。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 新西蘭總理傑辛達·阿德恩2019年會晤中國總理李克強。

而阿德恩在處理這些問題的手法上都獲得了國內民眾的好評，特別在新冠疫情上，新西蘭是全球少數防疫措施最得力、死亡人數最少的國家之一。

與其他國家相比，這個擁有500萬居民的新西蘭疫情防控比較成功，只有約1800人感染，25人死亡。

兩項公投

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭還就安樂死和大麻合法化進行了公投。

新西蘭公民這次除了參加大選投票外，還就安樂死和大麻合法化問題兩項公投進行表決。

首先是安樂死問題，如果超過50%選民支持安樂死，新西蘭將會立法，因此這項公投結果具有法律約束力。

但就娛樂性大麻合法化的公投則不具法律約束力。這意味著即使大多數人支持大麻合法化，大麻也未必會立即合法化。但這將取決於未來政府是否會推出使其合法化的法案。

選舉委員會將於10月30日公布兩項公投的初步結果。

新西蘭議會與選舉

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭議會

新西蘭大選每3年舉行一次。根據該國的MMP選舉制度，每位有權投票的公民都有兩張選票：一張投給自己喜歡的政黨；一張則投給地方選舉人即議員。

任何政黨必須獲得超過5%的選票或選席才能進入議會。

同時，議會中還有一些固定席位是專門留給毛利人的。

任何想組閣的政黨需要獲得120個議會席位中的61席才可以。

但自從1996年實行MMP選舉制度以來，還沒有哪一單一政黨能夠獲得議會絶大多數，單獨組閣的。

因此，就出現了聯合政府。

2017年大選時就是如此，當時國家黨雖然贏得大多數席位但卻未能過半。