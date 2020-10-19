美國大選2020：特朗普與拜登在八大關鍵政策上的立場

圖像來源，Getty Images

11月3日是美國大選日。在這一天，美國選民將要在共和黨人現任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）與民主黨人喬·拜登（Joe Biden）之間做出選擇。

這篇文章整理了兩位總統候選人在不同政策上的立場，方便你比較他們在關鍵議題上的差異。

新冠病毒

特朗普在今年1月底成立了一支新冠疫情工作組，他表示目前工作組的重點已經轉移到「安全及開放我們國家」上來。

特朗普同時還優先加快新冠治療方法及疫苗的工作進度，他為這類項目已調配100億美元資金。

拜登希望建立一個全國性聯絡追蹤項目，在每個州設立至少10個檢測中心，並為所有人提供免費新冠檢測。

他支持在全國範圍內推行強制性佩戴口罩的規定，如果這樣，在所有聯邦產業內所有人均需佩戴面部遮蓋物。

氣候

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特朗普是一名氣候變化懷疑論者，他希望可以擴大不可再生能源的使用。他的目標是增加石油與天然氣鑽探，並削減進一步的環境保護行為。

他致力於退出國際社會就應對氣候變化達成的協議《巴黎氣候協定》，美國將於今年稍晚時間正式退出這一框架。

拜登稱，如果他當選，他將立即重新加入《巴黎氣候協定》。

他希望美國在2050年前達到淨零排放，並提議禁止在公共土地上批准新的石油及天然氣開採項目，以及一筆針對綠色能源的2兆美元投資。

經濟

特朗普承諾，將在10個月內創造1千萬個就業崗位， 並創造1百萬個新的小型企業。

他希望可以降低所得稅，向企業提供稅收抵免以鼓勵他們維持就業崗位。

拜登希望增加高收入人群的稅收，以支付對公共服務的投資，但他表示，這種加稅只會影響年收入超過40萬美元的人。

拜登支持將聯邦最低工資由目前的每小時7.5美元提高到15美元。

醫療

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特朗普希望廢除奧巴馬（Obama）總統在任時通過的《平價醫療法案》（Affordable Care Act，ACA）。那項法案增加了聯邦政府針對私人醫療保險機構的規定，比如規定拒絶為已有疾病人士投保算作非法。特朗普稱，他希望改善並替換這項法律，但沒有公布相關計劃的細節。

特朗普同時聲稱，他希望通過允許更加廉價的進口藥物進入美國市場來降低藥品價格。

拜登希望保護並擴大《平價醫療法案》。

他希望降低美國聯邦醫療保險（Medicare）適用年齡的最低要求，目前這項政策適用於60-65歲的老年人群。他同時希望給予所有美國人選擇權，以註冊使用類似聯邦醫療保險的一種公共醫療保險計劃。

外交政策

特朗普多次強調，他將削減美國海外駐軍規模，同時繼續投資軍隊。

特朗普稱，他將繼續挑戰國際上的同盟關係，並保持對中國的貿易關稅。

拜登承諾，將修復與美國各盟友之間的關係。

他表示，他將取消對中國的單方面關稅，但將以一種國際聯盟的方式讓中國負起責任，使中國「承擔不起忽視」別國的做法。

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種族與警務

特朗普稱，他不認為在美國警察部門中存在系統性的種族主義問題。

他將自己定位為堅定的執法支持者，但反對「鎖喉」行為，並為改善警方操作提供撥款。

拜登認為種族主義是一個系統性問題，並列出多種政策應對司法系統內的種族差異，比如撥款以激勵各州減少監禁率。

他已經表示不會削減警察部門資金，他稱應該有更多資源用於維持適當的執法標凖。

槍支

對於美國憲法第二修正案中對美國人擁有武器權利保護的內容，特朗普的立場十分友好。

在2019年美國發生一系列大規模槍擊事件後，他的確曾提議加強對購買槍支者的背景調查，但這項提議沒有任何結果，也沒有推動進一步的立法工作。

拜登提議，禁止攻擊性武器，進行普遍背景調查，限制每人可購買槍支數量至每月一支，以及簡化對不嚴格遵從規定的槍支製造商與銷售商的起訴要求。

他同時還將提供資金，以支持更多防止槍支暴力的研究工作。

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最高法院

特朗普稱，在他第一任期內填補最高法院大法官的空缺是憲法賦予他的權利。他已經提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任大法官。

最高法院可能會很快裁決的一個問題是在美國墮胎的權利，特朗普與巴雷特在過去都曾反對墮胎。

拜登希望大法官的空缺等到新一任總統就職後再補全。