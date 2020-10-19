BBC調查發現有TikTok用戶違反凖則 未對反特朗普內容廣告標注

圖像來源，TikTok 圖像加註文字， .

BBC的調查顯示抖音海外版TikTok用戶在發佈反對特朗普內容時未透露背後有營銷公司贊助，此後TikTok刪除許多此類視頻。

這家名為「創意大本營」（音譯：Bigtent Creative）的公司贊助小品和網紅內容，用以說服用戶註冊為選民。例如將說唱歌手卡蒂·B（Cardi B）的歌曲WAP與她呼籲投票的消息混剪在一起。

這家公司付費的一些視頻屬於政治中立性內容，但也有一些視頻則呼籲投票者把特朗普投出白宮。而這些視頻中製作者都沒有透露他們的內容受贊助。

TikTok禁止政治廣告，並要求用戶標明付費內容。當BBC向TikTok展示發現的內容時，該公司撤下多個視頻，但這些視頻已獲得成千上萬次觀看。

美國聯邦貿易委員會（FTC）的指引規定內容製作者應披露付費合作伙伴關係，通常在標題中使用「#廣告」標籤（「 #ad」）。

TikTok發言人說：「這些凖則也適用於意見領袖的付費內容，但這取決於意見領袖和營銷人員決定是否遵守FTC的凖則。我們會刪除意見領袖製作的，尚未披露為付費內容的視頻，我們已意識到這一點，現正採取行動。」

距美國大選還有兩周，爭取青年人選票的競爭非常激烈，他們登記成為「首投族」的動力也在增強。

數以百萬計的年輕TikTok用戶不會知道他們看到的一些有趣，古怪的小視頻背後是由政治利益集團支付。

吸引「首投族」

「創意大本營」最初是一間草根公司，製作網紅內容支持美國參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）爭取民主黨總統提名。此後演變成一家營銷公司，在11月大選前與網紅合作。

該公司表示其資金來源包括民主黨的各類組織和無黨派來源，其中包括VoteSimple，PushBlack和ProgressPop。儘管與其合作的具有政治背景的客戶需要解釋資金來源，但該公司認為其本身的資金來源不需要解釋。

根據美國聯邦選舉委員會的規定，爭取投票的付費材料不被歸為政治材料，因此無需披露。但這取決於內容是否中立。

「創意大本營」辯稱，他們的付費內容不屬於政治廣告，但承認他們一直在資助製作反對特朗普的內容。在TikTok看來，這些是政治廣告。

「創意大本營」的首席執行官伊賽德·費雷拉斯（Ysiad Ferreiras）表示：「我們的工作與該平台對廣告的定義不一致。我們的創作者以數字組織者的身份製作內容，他們倡導無黨派行為，與非盈利組織中的帶薪游說者和組織者的性質一樣」。

但這些視頻中的黨派和非黨派之間的界線常常模糊不清。該公司告訴BBC，它勸受資助的合作伙伴用廣告標籤，他們希望視頻看起來有權威性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 說唱歌手卡蒂·B（Cardi B）的歌曲WAP與她呼籲投票的信息被混剪在一起。

視頻內容是關於什麼的？

單看視頻，您將不會發現它們是付費內容或與任何一家公司有聯繫。

這些視頻由受歡迎的網紅製作，視頻關於流行舞蹈、短劇或者獨白，與他們通常發佈的視頻大同小異。

在「創意大本營」贊助的一系列視頻中，許多著名的TikTok帳戶彼此關聯，向中立選民宣傳可註冊投票的鏈接地址。但這個所謂的「投票鏈」中包含反特朗普消息，例如：「特朗普正試圖再次禁止TikTok ...我們可以將他投出白宮嗎？」

這個特殊的「投票鏈」仍然存在，但在BBC指出問題後，一些將特朗普稱為「憤怒的奇多」，「橙色的布魯塞爾芽菜」或跳轉到域名為「2020我們完蛋了」（「 wearescrewed2020」）的鏈接已被刪除，因為它們違反TikTok社區凖則。

當BBC向「創意大本營」展示其中的一些視頻時，其團隊成員說，這些視頻沒有黨派資助，因此本不應該包含反特朗普的聲明。

至少有一位受「創意大本營」資助的創作者告訴BBC，他們不知道本該透露自己的內容是受到資助的。

「創意大本營」稱， 到目前為止，該平台已經幫助號召2.5萬名選民登記，其中大約一半來自TikTok，超過任何其他社交媒體平台帶動的登記數。

儘管有政治廣告禁令，但TikTok上的政治內容還有很多。

圖像來源，TikTok

追蹤金錢對政治影響的研究小組「互動政治中心」（Center for Responsive Politics）的安娜·馬索裏亞（Anna Massoglia）表示，這突出了將數碼廣告監管權留給社交媒體平台自身所帶來的問題。

她說：「我們不知道私下發生多少事情。TikTok全面禁止政治廣告的問題之一是，付費合作伙伴關係不那麼容易追蹤，而且（交易）可能在平台的監視之下發生。」