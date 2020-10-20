中印邊界衝突：尼瑪丹增和在印度「秘密」部隊服役的藏族士兵

圖像加註文字， 丹增的家人說，他在印度的秘密軍事部隊服役數十年。

數十年來，印度將一些西藏難民招入一個秘密部隊，專門用於高海拔作戰。最近，該部隊一名士兵的死亡令這支部隊成為了關注的焦點。這是BBC記者艾米爾·皮爾扎達（Aamir Peerzada）的報道。

尼瑪丹增（Nyima Tenzin）的一張照片安放在房子的角落，沐浴在一盞油燈的暖光中。旁邊的房間裏持續傳出人們祈福的聲音，家人、親友和佛教僧侶在吟誦著經文。

「8月30日，大約晚間10時30分，我接到一個電話，說他受傷了，」丹增的兄弟納姆達克（Namdakh）回憶說：「他們沒有告訴我說他死了，是一個朋友在後來對我確認的這個消息。」

圖像加註文字， 丹增的妹妹在他們列城的家中點燃油燈

丹增的家人向BBC表示，丹增一直是印度特種邊境部隊（Special Frontier Force，簡稱SFF）的成員。這是一個秘密的軍事部門，大部分成員是西藏難民。據報該部隊約有3500名士兵。

他的家人說，丹增也是一名難民，他在這個部隊服役超過30年。

外界對於印度特種邊境部隊了解甚少，印度官方亦從未正式承認其存在。不過，它也是一個眾所周知的秘密，軍事和外交政策專家和報道相關地區的記者對此亦相當熟悉。

不過，丹增的死——發生在8月的最後一個周末，正值印中兩國緊張關係加劇之際——促使第一次公開承認藏人在印度軍隊當中的角色。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年9月7日，尼瑪丹增被給予了軍方規格的葬禮。

印度人民黨（BJP）秘書長拉姆·馬達夫（Ram Madhav）出席了葬禮，並在丹增的靈柩上獻過花圈。靈柩亦用印度和西藏旗幟覆蓋，並由軍車運回他的家。

「直到現在之前，這（SFF）還是一個秘密，但是它現在已經被承認了，而我非常高興，」納姆達克丹增說，「任何服役過的人都應該留名並得到支持。」

「我們在1971年打過一次，那次也保密；然後在1999年，我們在卡爾吉爾與巴基斯坦開戰，那一次也保密；但是現在，它第一次被承認。這令我非常高興。」

專家表示，印度特種邊境部隊是在1962年那場印中戰事之後開設的。

「當時目標是徵召逃亡至印度並且有高海拔游擊戰經驗的西藏人，又或者是前四水六崗的成員，那是西藏的一支游擊武裝部隊，曾反抗中國至1960年代初期，」西藏記者兼電影製作人格桑仁青（Kalsang Rinchen）說。他的紀錄片《吉大港的幽靈》（Phantoms of Chittagong）就是以對SFF前成員的詳細訪問為基礎。

1959年，在一次反中國的顛覆行動失敗後，第十四世達賴喇嘛逃離西藏，在印度建立流亡政府，並在那裏生活至今。數以萬計西藏人跟隨他逃往印度，並尋求避難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當地的藏人和丹增的家人出席葬禮。

印度對達賴喇嘛以及跟隨他而來的難民所給予的支持，很快就成為了中印兩國之間摩擦的源頭。印度在1962年那場屈辱的失敗更加劇了緊張關係。

「大部分訓練是由美國人提供的，」西藏難民強巴（Jampa）向BBC表示。他在1962年加入印度特種邊境部隊。

「當時有一名來自CIA的人說很爛的印地語——他訓練了我們當中四個懂印地語的人，但我們大部分人都不懂印地語。然後那四個人再來訓練其他人。」

「當時最主要的目的是秘密地對抗中國，並收集情報，」格桑仁青說。

中國方面否認對印度特種邊境部隊有了解。

「印度邊防部隊中有沒有流亡藏人，這個具體的情況我並不了解。其實，你們不妨通過你們駐印度的記者去問一問印度官方的說法，」中國外交部發言人華春瑩在最近的一場記者會上這樣說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 丹增在班公錯一帶被地雷炸死。

她還表示：「對中方來說，我們的立場非常清楚，我們堅決反對包括印度在內的任何國家以任何名義為『藏獨』勢力從事分裂、破壞中國的活動提供任何便利和場所。」

這場持續數十年的緊張關係，原因是兩國邊境劃定當中的含糊地段——當中有大片人無法居住的山地。

「這對印度來說是一個尷尬的狀況，」威斯敏斯特大學社會科學院院長迪比耶什·阿南德教授（Prof Dibyesh Anand）說，「印度基本上是在向中國表示，它將會用西藏人來對付他們，但是在官方立場上，他們不會那樣說。」

「我們做了所有印度軍隊做的事，但是我們從來沒得過軍方的榮譽或者認可——這一點還是令我傷心，」前SFF戰士強巴說。

很難說，印度最近低調承認SFF的存在會對印中關係有什麼影響，但是兩個鄰國之間的關係肯定會令在印度的超過九萬名藏人擔心，他們當中很多人仍然希望有一天能夠回到西藏。

不過，印度也感覺像個家。