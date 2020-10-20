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美國大選2020：移民群體如何決定選舉結果
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美國大選2020：移民群體如何決定選舉結果
13 分钟前
本次美國大選有2300萬外國出生的選民，數字超過了一個多世紀以來其他屆大選。
這些人是誰？他們來自哪裏？為何說他們的投票可能決定大選的結果？
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