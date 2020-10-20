美國大選2020：投票倒計時之際兩黨仍在爭論辯論議題，直播時麥克風可被靜音

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美國總統特朗普（Donald Trump）與他的競選對手喬·拜登（Joe Biden）正就他們的最後一場電視辯論計劃爭持不下。

共和黨總統候選人的競選團隊指控，定於當地時間周四（10月22日）進行的辯論會組織者在幫助民主黨避開外交政策的話題。

拜登的陣營則回擊說，特朗普在迴避有關他對新型冠狀病毒全球大流行疫情應對措施的議題。

距離選舉投票還有兩個星期，拜登在全國的民意調查當中有明顯的領先優勢。

不過，在一些將最終決定選舉結果的關鍵州份，他的領先優勢則相對小一些。

特朗普陣營說了什麼？

周一，現任總統的陣營致信總統辯論委員會，呼籲對本周四最後一場黃金時段正面交鋒的辯論會議題進行調整。

特朗普陣營的競選經理施特平（Bill Stepien）在信中表示，雙方陣營已經同意，外交政策將會是第三場辯論會的焦點。

辯論的議題已於上周由辯論會主持人、美國全國廣播公司新聞（NBC News）記者克莉絲汀·維爾克（Kristen Welker）公布：美國家庭、美國種族、氣候變化、國家安全以及領導力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普一直在舉辦大型聚集的競選集會。

在周一下午於亞利桑那州普雷斯科特進行的競選集會上，特朗普形容維爾克是一個「極端民主黨人」，指她肯定「不行」。

施特平指控拜登「不惜一切迴避有關他自己外交政策往績的話題」，並指委員會在試圖「將拜登從他自身的往績當中抽離」。

「委員會這些支持拜登的滑稽戲已經將整個辯論季變成一場大慘敗，怪不得公眾已經對它的客觀性失去信心，」他寫道。

他還指控拜登試圖迴避與他兒子亨特（Hunter）醜聞電郵的報道相關的問題，以及其中的利益衝突。

拜登陣營的回應

民主黨陣營回擊說，試圖迴避問題的是特朗普。

「兩方陣營和委員會在多個月前就已經同意，辯論主持人將會選定議題，」拜登陣營的全國新聞秘書TJ·達克洛（TJ Ducklo）說。

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「特朗普陣營現在是在撒謊，因為唐納德·特朗普害怕面對更多有關他對冠狀病毒災難級應對措施的問題。」

「一如往常，總統更關心的是辯論的規則，而不是想幫助在危機中的國家找到所需要的幫助。」

辯論規則是什麼？

在首場辯論會的處理手法受到公眾批評之後，委員會調整了新規則，允許在最後一場辯論當中可以關閉麥克風。

90分鐘的辯論框架將會分成多個15分鐘的模塊。在每一個新話題的開始，每個候選人將會有兩分鐘不被中斷的時間——此期間對手的麥克風將會被關閉。

其餘時間將會是公開的辯論——這時麥克風就不會被靜音。

在宣佈這一決定的聲明中，總統辯論委員會表示，已經決定這樣做是「一種合適手段，調整措施幫助雙方遵守此前認可的規則」。

委員會指出，「某一邊可能會認為他們過份了，另一邊則可能認為他們還不夠徹底」，但是這些措施在公共利益方面給予了適當的平衡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020美國大選：如何辨別誤導信息？

此前兩次辯論發生了什麼？

特朗普陣營的負責人在周一指出，原定於10月15日進行、後來取消的第二場辯論會主持人史蒂夫·斯卡利（Steve Scully）向一名著名的特朗普批評者發推文，之後又謊稱自己的帳戶被黑客入侵，現在已經被停職。

施特平還指控首場辯論會的主持人、福克斯新聞網（Fox News）的克里斯·華萊士（Chris Wallace）表現得像是特朗普的「第三方對手」。

特朗普與拜登在9月29日的第一場交鋒最終降格成了互相侮辱。據辯論後美國媒體統計的數據顯示，總統打斷對方發言的次數要遠多於對手。

第二場辯論則在特朗普拒絶參加之後被取消。委員會當時裁定，由於總統被確診為新型冠狀病毒陽性，辯論會必須要候選人身處不同地點的情況下進行。

特朗普對此表示不屑，認為是浪費時間。他在10月初感染新型冠狀病毒，但表示自己之後已經完全康復。

提前投票的情況如何？

有近3000萬選民已經提前投下了他們的選票，與2016年的上一次總統選舉同一時間點的600萬形成對比。

專家表示，全球大流行疫情驅使很多人提前投票，以避免在11月3日與票站人群擁擠，儘管有一些提前投票的選民仍然排起了長隊。

周一，共和黨在最高法院遭到了一次挫敗。法院拒絶接納在關鍵搖擺州份賓夕法尼亞州有關郵寄選票的訴訟。

共和黨人曾聲稱，只有在大選當日接收的選票才算數，並且還反對州最高法院允許遲交的選票算入統計的決定。

現在，美國的最高法院已經拒絶對接受這宗案件，從11月3日起的三天接收的選票均會被計算在內，即將郵件沒有清晰的郵戳。