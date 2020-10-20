英國調查稱「全球千禧一代對民主失望」 背後原因何在

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國千禧一代

一項最新調查發現，全球民主國家的千禧一代對民主體制的滿意度大幅下降，跌至有記憶以來年輕一代的最低點。

由英國劍橋大學所做的這項調查訪問了近500萬在1981至1996年間出生、年齡在20-40歲的「千禧一代」，結果發現他們對民主體制的信心比自己父母或是祖父母那輩人在同樣年齡段時要低得多。

比如，X世代的人（1965-1980年代出生的人）在相同年齡段（1990年代和2000年代）對民主的滿意度曾高達62%，而如今千禧一代的滿意率則降到48%。

其中，生活在英國、美國和澳大利亞等西方民主國家的年輕人對民主信心尤其低。但是，生活在拉美、南部非洲以及歐洲南部國家的年輕人中也呈現了同樣的趨勢。

領導此次調查的是英國劍橋大學民主未來中心的羅伯托·福阿（Roberto Foa）博士。

福阿表示，在全球民主國家年輕人中，對民主制度運作不滿佔大多數還是目前所知的第一代。

不滿原因

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 經濟不景氣、貧富不均都令年輕人不滿。

但福阿表示，這並非意味著他們將會支持選擇獨裁體制。他們只不過是對民主體制下出現的種種問題感到苦惱和困惑而已。

以英國為例，英國年輕人對民主滿意度下降一個主要原因是不平等。

比如，財富和收入不平等、難以購房、學生債務以及更加依賴父母財政支持等都是讓他們不滿的原因。

這些都讓年輕人感覺自己未來成功與否似乎跟努力工作或創業關係不大，而是跟先天條件、例如父母有錢以及出生優勢相關。

而在那些財富分配相對更平等的國家，諸如冰島或奧地利，不同世代之間對民主滿意度的分歧也相對較小。

福阿表示，這並非意味著所有年輕人都反對民主，而是幾十年來民主未能給年輕人提供就業、機會以及解決貧富不均和氣候變化等這些他們所關心問題的結果所導致的。

同樣由福阿所領導的早些時候的研究還稱，隨著金融危機、政治兩極化以及信任缺失，人們對民主的滿意度也隨之下降。

福阿博士表示，如果要想提高人們對民主制度的信心，政策制定者則需解決經濟危機以及氣候變暖這些當今時代所面對的主要挑戰和問題。

兩極分化

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國洛杉磯的無家可歸者

此次研究還發現，在那些選擇民粹主義領導人的國家，年輕人的民主滿意度似乎有所反彈。

平均而言，在民粹領導人的第一任期內，18-34歲年輕人對民主滿意度上升了16個百分點，但如果是溫和領導人上台則沒有出現增長。

研究人員說， 無論是左翼民粹還是右翼民粹領導人上台都是一樣，但美國總統特朗普則是一個例外。