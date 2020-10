美國大選:前任美國總統的精神健康 - 抑鬱、瘋狂與變態

一些有關出版物冠以這類標題:《特朗普的危險病例:27位精神病醫生和心理健康專家對總統的評估》( The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President ),《火箭人:原子狂人與特朗普心理》( Rocket Man: Nuclear Madness and the Mind of Donald Trump ),《美國心智的暮光:一位精神病專家分析特朗普時代》( Twilight of American Sanity: A Psychiatrist Analyzes the Age of Trump )。