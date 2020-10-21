肺炎疫情：巴西宣佈將使用中國疫苗CoronaVac全國接種

圖像來源，AFP/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 圖為在中國國際服務貿易交易會上展示的北京科興中維生物技術公司Sinovac的「克爾來福」滅活疫苗。

巴西官方宣佈，計劃使用中國製造的冠狀病毒疫苗作為國家免疫計劃的一部分。

聖保羅州長多裏亞（João Doria）表示，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑的疫苗（CoronaVac），該疫苗由北京科興生物製品（Sinovac Biotech）與聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研發。

多裏亞說，免疫接種計劃最早可能在2021年1月開始，這將是全球首次針對新冠肺炎大流行而進行的類似免疫行動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾確診感染新型冠狀病毒。

巴西一直是受冠狀病毒影響最嚴重的國家之一。

根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，該國已有530萬例確診病例，僅次於美國和印度，位居世界第三。而巴西因為新冠肺炎，已登記的死亡案例為15.5萬，僅次於美國。

如果得到巴西衛生監管部門的批准，CoronaVac將成為巴西免疫疫苗播種計劃中的兩種疫苗之一。該國還計劃使用由英國牛津大學和藥商巨頭阿斯利康（AstraZeneca）研發製造的疫苗。

多裏亞之前曾公開讚譽科興生物的實驗性疫苗，宣佈計劃使用該疫苗為聖保羅居民接種疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴西已有530萬例確診病例

布坦坦研究所（Butantan Institute）10月19日宣佈，這種兩劑疫苗在後期臨牀實驗的初步結果是安全的。但是，該機構警告說結果只是初步的，測試仍在進行，要直到各項實驗結束，疫苗有效性的相關數據才會公布。土耳其和印尼也正在進行相關實驗。

聖保羅州政府19日指出，第3階段人體試驗的9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，包括頭痛、接種部位腫脹。