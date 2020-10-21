肺炎疫情：巴西宣佈將使用中國疫苗CoronaVac全國接種
巴西官方宣佈，計劃使用中國製造的冠狀病毒疫苗作為國家免疫計劃的一部分。
聖保羅州長多裏亞（João Doria）表示，巴西聯邦政府已同意購買4600萬劑的疫苗（CoronaVac），該疫苗由北京科興生物製品（Sinovac Biotech）與聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研發。
多裏亞說，免疫接種計劃最早可能在2021年1月開始，這將是全球首次針對新冠肺炎大流行而進行的類似免疫行動。
巴西一直是受冠狀病毒影響最嚴重的國家之一。
根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，該國已有530萬例確診病例，僅次於美國和印度，位居世界第三。而巴西因為新冠肺炎，已登記的死亡案例為15.5萬，僅次於美國。
如果得到巴西衛生監管部門的批准，CoronaVac將成為巴西免疫疫苗播種計劃中的兩種疫苗之一。該國還計劃使用由英國牛津大學和藥商巨頭阿斯利康（AstraZeneca）研發製造的疫苗。
多裏亞之前曾公開讚譽科興生物的實驗性疫苗，宣佈計劃使用該疫苗為聖保羅居民接種疫苗。
布坦坦研究所（Butantan Institute）10月19日宣佈，這種兩劑疫苗在後期臨牀實驗的初步結果是安全的。但是，該機構警告說結果只是初步的，測試仍在進行，要直到各項實驗結束，疫苗有效性的相關數據才會公布。土耳其和印尼也正在進行相關實驗。
聖保羅州政府19日指出，第3階段人體試驗的9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，包括頭痛、接種部位腫脹。