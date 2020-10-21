中印邊境爭議：印度交還越境的中國士兵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 資料圖片：在中印邊境的印度邊境安全部隊（Indian Border Security Force）士兵。

一名中國士兵被指迷路而越過喜馬拉雅山區存在爭議的中印邊境，印度軍方官員表示，印方當局已經將涉事的士兵交還中方。

印度方面在周一（10月19日）表示，該名中國人民解放軍士兵在拉達克地區的碟木綽克一帶被拘押。

印度軍方聲明表示，該名士兵當時迷失了方向，他們向他提供了醫療協助以及供氧。

自6月中印雙方在爭議地帶發生致命衝突以來，兩國之間的關係處於高度緊張。

這起最新事件發生前，雙方已在軍方層面就邊境爭議進行了多輪對話。

印度陸軍表示，該名士兵已經依照「既定程序」交還給中方。

兩國士兵均定期在中國和印度被稱為「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）的邊境巡邏，但邊境的劃分相當含糊。

兩國均曾指控對方越過邊境，有時候會發展成衝突。這並非兩國首次將越過邊境的對方軍人交還。

9月，中國將五名遊蕩越過邊境的印度國民交還。印方稱，這些年輕人是來自與中國接壤的一個邦，他們意外進入了中方領地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 資料圖片：在印中邊境的印度士兵。

事件背景

兩國之間的關係自6月以來就一直在惡化。當時至少有20名印度士兵在拉達克邊境的爭議地帶巡邏時死亡。中方亦被指有人員死亡，但中國未就此置評。

8月，印度一周內兩次指控中國於邊境挑起軍事緊張。兩次指控均被中國否認，並指對峙「責任完全在印方」。

然後在9月初，中國指控印度向中國軍人開槍。印方則指控是中國向天鳴槍在先。

假如指控屬實，就會是45年來第一次在中印邊境發生開槍事件。雙方在1996年簽訂的一項協議禁止在邊境附近使用槍械和爆炸品。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 印度軍隊在喜馬拉雅山存在爭議的拉達克地區巡邏

幾天后，印度與中國的外交部長在俄羅斯會面並達成協議，要在兩國接壤邊境降低緊張程度。

之後，雙方進行了數次軍方層面的對話。

不過，雖然進行過多輪的軍方及外交對話，兩個擁有核武器的相鄰國家的關係緊張程度並未降低。

緊張關係在近期升級的原因有好幾個，但是最根源的是兩國的戰略目標存在競爭性，而雙方均歸咎於對方。