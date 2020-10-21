美國大選：投票前夕 特朗普公司被揭多次嘗試進軍中國

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與習近平合影的特朗普多次將中國描繪成對美國的威脅（資料照片）。

距離美國大選不足兩星期，美國媒體報道多次批評中國的總統特朗普過去十多年，不斷嘗試進軍中國市場，更在當地開立銀行戶口，最終仍然無功而回。

美國《紐約時報》報道，這個銀行戶口由特朗普國際酒店管理公司持有，2013至2015年期間向中國當局繳交稅款，總共折合188, 561美元。報道同時引述特朗普集團的發言人指出，這個戶口是用來「探索在亞洲開設酒店項目的可能性」。

特朗普過去多個星期多次指控他的民主黨對手拜登的兒子亨特與中共當局有聯繫，又形容如果拜登勝選，中國「將會擁有美國」。

圖像來源，Getty Images

「純粹猜測」

特朗普集團律師艾倫·加滕（Alan Garten）回應時，形容《紐約時報》的報道是「純粹猜測」，又指它作出一些「不正確的推論」。他說，相關的戶口是集團向一家在美國設有辦公室的中資銀行開設，用作繳納稅金之用。

「雖然戶口仍然存在，它沒有被用來作其他任何用途。」

特朗普在當美國總統期間，多次宣佈不同措施吸引美國公司將工廠和辦公室從中國搬回美國，又聲言不會向仍然把工作外判到中國的美國公司，批出政府合同。

但《紐約時報》的報道顯示，特朗普集團在他當選美國總統前後多次嘗試在中國發展生意。他2008年計劃在廣州市建造一座辦公大樓，最終不成功，之後2012年在上海開設辦公室，加速嘗試打進中國市場的計劃。

圖像來源，Getty Images

報道早前公開特朗普的美國稅務紀錄，顯示他最少向五家小型公司投資不少於19.2萬美元，用於開展在中國的業務。

但特朗普主要透過名下一家稱為THC中國發展有限公司開展中國的業務，2012年的稅款紀錄顯示，這家公司報銷了約8.4萬美元開支，主要為員工工幹、法律服務和辦公室開支等。

法新社2016年引述知情人士指出，特朗普又透過THC中國發展有限公司與中國國企國家電網商討，在北京合作管理商業大樓，合作協議歷時15年，約值1億至1.5億美元。但國家電網後來被中共紀委調查，合作項目告吹。

特朗普在中國的業務發展並不順利，但在中國以外卻多次成功向來自中國的買家出售不同物業牟利，包括他在美國拉斯維加斯和加拿大溫哥華等地的多家酒店和商業大樓。

這些交易部份之後卷進美國當局的刑事調查。其中，特朗普2016年競選美國總統期間，一家由一對中國人夫婦控制的空殼公司以310萬美元，購入特朗普有份投資的一座位於拉斯維加斯的大樓。