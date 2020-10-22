羅馬天主教教宗方濟各表態認同同性「民事結合」引起爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 教宗方濟各個人多年來都支持容許同性伴侶作民事結合，但這種看法與教廷的立法矛盾。

羅馬天主教教宗方濟各一改天主教過往對同性戀的看法，表示他認為應該容許同性戀者作「民事結合」。

他參加一部紀錄片的拍攝時，表示同性戀者「是神的兒女，有權擁有一個家庭」。他又說，沒有人應該因為他是同性戀者，被逐出家庭或因而受苦。

「我們應該建立一套民事結合法律，讓他們可以有法律的保障。」

方濟各當教宗前是阿根廷布宜諾斯艾利斯總教區主教，他那個時候雖然反對同性婚姻，但支持給予同性伴侶法律上的保障。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣去年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。

這部名為弗朗切斯科（Francesco） 的紀錄片，講述教宗方濟各一生的事蹟，在羅馬電影展中首映。紀錄片其中一部份，顯示教宗鼓勵一對同性伴侶帶同自己的子女出席禮拜。

教宗方濟各的傳記作家奧斯汀·伊維裏（Austen Ivereigh）接受BBC訪問時說，他對教宗的話法並不驚訝。

伊維裏認為教宗當布宜諾斯艾利斯大主教時就已經這樣想。 「他一直反對同性婚姻，但是他認為教會應該倡導為同性戀伴侶制定民事婚姻法，以給予他們法律保護。」

根據當前的天主教教義，同性戀關係被稱為「越軌行為」。

梵蒂岡教義組織信理部在2003年表示，「對同性戀者尊重的同時，不能以任何方式導致容許同性戀行為或合法承認同性結合」。

部份立場保守的天主教人士卻批評教宗的言論。其中，美國普羅登斯（Providence） 主教托賓（Thomas Tobin ） 形容，教宗的說法與教廷過去的立場「明顯矛盾」。

「教廷不可能支持外界接受一些客觀上不道德的關係。」

言詞有力，但實際上未必有改變

BBC記者馬克·洛文（Mark Lowen）的分析

教宗說出他的想法後，令許多梵蒂岡觀察員都議論紛紛，畢竟這是教宗至今對同性戀問題最明顯的表態。

但是，教宗對這個問題出現了根本性改變嗎？仰或這只是與過去一樣，偶然說一些似乎很開明的話，之後當問題出現時便隨即轉變回過往的保守思想？

在成為教宗之前，他是布宜諾斯艾利斯的大主教，他堅決反對同性戀婚姻，但支持容許同性戀伴侶作民事結合。但阿根廷最終在2010年把同性婚姻合法化。

教宗這個說法無疑會受到教會較自由派人士的歡迎，並受到保守派的批評。

在此類問題上任何重大的教義更改通常都會以更正式的方式提出，並經過許多內部辯論，但是目前幾乎沒有跡象表明會發生這兩種情況。

圖像來源，ANGUS LEUNG 圖像加註文字， 香港法庭早前裁定，當地一名公務員的同性配偶，應獲得與異性配偶同等的福利和稅務待遇，被視為同性伴侶平權的進展。

教宗過去對LGBT人士的權利說過什麼？

教宗過去曾表達支持同性、雙性或變性人士（LGBT）的權利，但沒有完全贊同。2013年，教宗在《論天與地》（On Heaven and Earth）一書中表示，如果外界讓同性關係和異性婚姻有同等的法律地位，那將會是「人類的倒退」。

他還說，如果允許同性伴侶收養，「可能會影響孩子......每個人都需要一個男父親和女母親，以幫助他們塑造自己的身份」。

同年，他重申了教會的立場，即同性性行為是犯罪，但他同時說同性戀取向不是犯罪。

「如果一個人是同性戀，尋求上帝並有良好的意願，那麼我有什麼資格來評論？」

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2014年，據報道，教宗方濟各在一次採訪中表示支持同性伴侶的民事結合，但羅馬教廷的新聞辦公室對此予以否認。