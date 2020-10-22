美國總統大選：最後一場辯論的四大看點

美國現任總統特朗普和其競選對手拜登將在美國時間周四（10月22日）晚再度同台，進行大選前最後一場電視辯論。

對於特朗普來說，他被確診新冠肺炎導致上周第二次辯論取消，他目前在民調中落後，最後一次辯論是一個扭轉頹勢的機會。而拜登將努力保持自己的領先地位，避免任何失態或口誤。

以下是你需要知道的幾個問題。

辯論何時何地舉行？如何進行？

這場辯論將在美國東部時間21點至22點30分舉行（香港，台北和北京的早上9點至10半），舉行地點是田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學。

這場90分鐘的辯論不會有任何插播廣告，辯論將分為6個部分，每部分15分鐘，每位候選人有兩分鐘時間不受干擾地回答，然後進入公開辯論。這是與第一場辯論的重要區別，第一次辯論因為沒有相關限制，雙方有多次相互打斷說話的情況。在這兩分鐘時間內，只有發言的候選人的麥克風是開著的，另一位候選人的麥克風會被暫時被靜音。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美總統大選：首場辯論淪為口水戰，「閉嘴，伙計！ 」

這6個部分將討論6個不同話題：

應對新冠疫情

家庭議題

種族問題

氣候變化

國家安全

領導力

因為新冠疫情，安全措施預計會與第一次辯論類似。候選人將保持距離，也不會握手。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）指出，辯論委員會對不該發言的候選人的麥克進行靜音，有助於讓特朗普更守規矩，並給拜登施加壓力，讓他為上次辯論中迴避的政策問題作出明確詳盡的回答。

主持人是誰？

在上次特朗普和拜登的辯論中，可能沒有明顯贏家，輸掉的是主持人克里斯·華萊斯。儘管他盡了最大努力，這名資深記者仍然難以控制整晚場面，未能阻止特朗普不停打斷講話。

這一次，美國全國廣播公司（NBC）的克里斯滕·韋爾克（Kristen Welker）將擔任主持。她還沒上崗，就已經遭到了特朗普的攻擊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克里斯滕·韋爾克（Kristen Welker）

「就像大多數假新聞記者一樣，她一直很可怕，也不中立，」特朗普周六發推文說。而這與他的競選顧問米勒（Jason Miller）在福克斯新聞的訪問中說法相反，米勒稱韋爾克主持辯論會很「出色」。

「我對克里斯滕·韋爾克的評價很高，」米勒說，這與韋爾克的數名記者同事的評論一致，他們稱長期擔任白宮記者的她強硬且公正。

候選人如何凖備？

兩位競選人在辯論前夕的活動非常不同。

拜登在辯論前似乎表現得很低調，本周他沒有安排任何公開競選活動，而是有競選搭檔哈里斯等人來做。

圖像來源，Getty Images

特朗普則堅持他的慣常時間表，在全國舉辦大型集會。在辯論前幾日，他還出席或將出席亞利桑那州、賓西法尼亞州以及北卡羅來納州的競選活動。

第一場辯論是否改變了選民的想法？

也許，根據民意調查網站FiveThirtyEight和益普索（Ipsos）進行的首次辯論前後選民調查，特朗普的支持率略有下降，而拜登的支持率略有上升。在首場辯論後幾天，拜登在全國民調中取得一些進步，領先優勢擴大了約3個百分點。

圖像來源，Getty Images