教宗方濟各：同性戀者應有權組織家庭

教宗方濟各在紀錄片《Francesco》中發表有關同性平權的言論。他說：「同性戀者有權組織家庭，他們是天主的孩子。沒有人應該因為他是同性戀者被逐出家庭或因而受苦。」