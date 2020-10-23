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教宗方濟各：同性戀者應有權組織家庭
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教宗方濟各：同性戀者應有權組織家庭
17 分钟前
教宗方濟各在紀錄片《Francesco》中發表有關同性平權的言論。他說：「同性戀者有權組織家庭，他們是天主的孩子。沒有人應該因為他是同性戀者被逐出家庭或因而受苦。」
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