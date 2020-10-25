亞美尼亞和阿塞拜疆衝突：普京稱有近5000人死亡 納卡如何淪為戰火煉獄

圖像來源，AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT 圖像加註文字， 納戈爾諾—卡拉巴赫地區最新一輪軍事衝突已持續近一個月。

當全球的主要新聞版面都被新冠疫情和美國大選佔據時，發生在南高加索腹地的納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區的衝突似乎沒有那麼引人關注。

但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本周透露了一個驚人數字。他表示，阿塞拜疆（Azerbaijan ；台譯：亞塞拜然）和亞美尼亞（Armenia）軍隊在該地區的戰鬥已造成近5000人喪生。這遠遠高於雙方給出的官方死亡人數。

位於西亞的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（納卡地區）被國際社會普遍承認是阿塞拜疆的一部分，但由亞美尼亞人控制。9月27日，兩國為此爆發衝突。

這是該地區自1994年停火，結束長達六年的戰爭以來最嚴重的暴力事件。儘管俄羅斯兩度斡旋並達成人道主義停火協議，但兩國相互指責對方違反了停火協議。周六（10月24日）美國主持的和談也似乎沒能阻止交戰持續。

普京說了什麼？

亞美尼亞和阿塞拜疆同為前蘇聯加盟共和國。如今，俄羅斯與亞美尼亞結成軍事同盟，並在亞美尼亞設有軍事基地。但她也與阿塞拜疆有著密切的聯繫。

「雙方都有大量傷亡，兩邊都超過了2000人，」普京周四（10月22日）在一場電視直播的會議上表示。他補充說，死亡人數「接近5000人」。

這遠遠高於此前的估計，最近兩國官方公布的死亡人數不到1000人。

納卡當局表示，自9月27日以來，已有874名軍事人員和37名平民喪生。阿塞拜疆說，已有61名阿塞拜疆平民喪生，但尚未公開軍事人員傷亡情況。

普京稱他與亞美尼亞總理尼科爾·帕希尼揚（Nikol Pashinyan）和阿塞拜疆總統伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）「持續」溝通，不會偏袒任何一方。

「我一天和他們通好幾次電話，」普京說。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京

普京表示，他不同意土耳其在這場衝突上的看法，並補充說，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）「看起來可能很強硬，但他是一個靈活的政治家和俄羅斯可靠的合作伙伴」。

土耳其曾宣稱，只要阿塞拜疆提出要求，土耳其將派遣士兵並為其提供軍事支持。

普京還呼籲美國與俄羅斯「齊心協力」結束這場戰爭。

納卡地區最近發生了什麼？

儘管在俄羅斯斡旋之下，兩國在上周末達成了一份停火協議，但戰鬥仍在繼續，並有數百人死亡。

據阿塞拜疆報告，周四在幾個地區都發生了戰鬥，該國指責亞美尼亞向阿塞拜疆發射了三枚彈道導彈。亞美尼亞對此予以否認。

亞美尼亞報告說，在多個地點發生了戰鬥。官員們表示，馬爾圖尼（Martuni）和附近城鎮遭到炮擊。

亞美尼亞總理表示，「現階段」沒有外交解決辦法。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這是自1990年代以來當地發生的最嚴重衝突。

亞美尼亞和阿塞拜疆周五（23日）再於美國華盛頓談判，美國國務卿蓬佩奧（Mike ponpeo）分別會見兩國外長。但這只足以讓雙方交戰暫停一天。

美國、俄羅斯和法國是歐洲安全與合作組織（OSCE）明斯克協調小組的共同主席國，該小組呼籲雙方立刻停火。

BBC記者的納卡觀察

斯捷潘納克特（Stepanakert）是納卡地區的首府，位於距離前線30公里的地方。在此次衝突期間，阿塞拜疆對該城市進行了猛烈轟炸，火箭彈襲擊了包括平民區在內的多個區域。

在斯捷潘納克特的一個院子裏，有兩座五層樓高的破損樓房。炮彈在10月2日擊中了其中一座，第二座則在爆炸的衝擊波中損毀。所有的窗戶都碎了，透過破損的窗框，你可以看到這樣的情景：洗碗池邊洗過的盤子，咖啡壺，還有擺在桌上的鮮花。

一個手裏拿著錘子的男子從其中一棟房子裏冒出來。這是阿圖爾（Artur），他住在一樓的公寓裏。他挨家挨戶用箔紙密封窗戶，他說：「花了我五分鐘，現在我已經把所有東西都關了。」

當一枚炮彈落到這裏時，阿圖爾正和朋友們慶祝他的生日。他當時在院子裏看見一名鄰居躺在瀝青地上。

他表示，這名鄰居在爆炸的衝擊波中被拋出窗外。「炮彈就是這樣。她從三樓掉下來，立即死亡。我知道她，她的兒子也叫阿圖爾。」

阿圖爾的另一位鄰居，65歲的雷迪克（Radik）也在當天去世。

阿圖爾一家在9月27日啟程前往埃里溫，他的鄰居們也紛紛離開。他留下來照顧住在對面房子裏的一位80歲的老奶奶。

這名老人坐在公寓地下室入口的樓道內，幾乎不上樓，儘管斯捷潘納克特已經安靜了好幾天了。

她旁邊的桌子上有台收音機，這是阿圖爾給她的，這樣她就可以用來打發時間了。阿圖爾說：「她沒有孩子，有親戚，但他們都去了埃里溫。」

為何有如此大的傷亡？

儘管普京的數字並未得到其他方面的證實，但兩國在納卡地區的此輪戰爭無疑是當地數十年來面臨的最毀滅性打擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 由於戰火，成千上萬的家庭流離失所。

早在衝突爆發之初，亞美尼亞便發佈多個視頻，展示了據稱是阿塞拜疆坦克被襲擊的畫面。視頻顯示，坦克遭到打擊後發生爆炸，現場冒出濃煙。阿塞拜疆也發佈了前線使用火箭炮的畫面。

在那之後，兩國的衝突迅速升級。阿塞拜疆的集束炸彈襲擊了納卡地區的主要城市斯捷潘納克特。亞美尼亞軍隊炮擊了阿塞拜疆第二大城市佔賈（Ganja）。雙方頻繁相互炮擊，多枚火箭彈和迫擊炮彈誤入鄰國伊朗境內。

無人機也在戰場上扮演了重要角色。阿塞拜疆大量運用了土耳其生產的「貝拉克塔—TB2」（Bayraktar TB2）無人機，在該地區多次徘徊，向軍事設施發起進攻。

在人員上，亞美尼亞很早便在全國實行軍事動員，各個年齡層的男子都被招募參加行動。而據報道，土耳其支持的敘利亞僱傭軍也加入到戰場上，以支持阿塞拜疆。敘利亞人權觀察組織（SOHR）10月6日稱，有72名敘利亞僱傭軍在納卡地區死亡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞美尼亞很早便在全國實行軍事動員，各個年齡層的男子都被招募參加行動。

10月14日，亞美尼亞總理帕希尼揚公開在電視講話中表示，該國遭受了重大傷亡。但他表示，亞美尼亞人「必須勝利，必須生存，必須建立我們自己的歷史」，並稱亞美尼亞也「給敵人造成了大量人力和裝備損失」。

阿塞拜疆總統阿利耶夫則指責亞美尼亞襲擊了阿塞拜疆的天然氣和石油管道。該國國防部說，他們摧毀了亞美尼亞境內針對其城市的彈道導彈發射器。

戰火為何重燃？

納卡地區雖獲國際社會承認屬於阿塞拜疆，但在人口構成上亞美尼亞人佔絶對多數，這讓兩國在1980年代便發生了武裝衝突。蘇聯解體後，亞美尼亞人在該地區分離運動迅速升級。

結果便是雙方在1992年末爆發了一場血腥戰爭，這場戰爭導致3萬人死亡，數百萬人流離失所，雙方都被指控攻擊平民。1994年兩國在俄羅斯斡旋下籤署停火協議，但該地區已被亞美尼亞全面控制。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 雙方在1992年就曾爆發一場血腥戰爭。

今年9月27日，儘管正面臨COVID-19新型冠狀病毒疫情的挑戰，但兩國再次爆發自1992年以來最嚴重的衝突。無人機等新興武器被用於戰爭中。俄羅斯和土耳其分別在兩國都有利益連接，更讓外界擔憂這場戰爭將進一步擴大和升級。

納戈爾諾—卡拉巴赫概況