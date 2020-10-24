美國大選、「火燒圓明園」160週年、新冠疫苗和本周更多好故事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國已成功控制疫情，其經濟恢復程度在世界上一枝獨秀。

10月的第四周，美國總統大選進入最後階段，民調顯示民主黨候選人拜登在全國層面和關鍵搖擺州領先於現任總統特朗普，但最後結果仍待11月揭曉；聯合國人權理事會選舉產生新一屆成員，中國和俄羅斯兩大人權記錄惡劣的國家當選，有學者指這暴露出世界人權事業極大的倒退，也反應出推動世界人權議題的艱難；在法國，歷史教師帕蒂被疑似伊斯蘭極端分子當街砍殺斬首，引起舉世震驚。

中國方面，東部沿海省份浙江的多個城市率先啟動新冠疫苗緊急接種計劃，讓民眾自願接種， 但因相關疫苗仍在臨牀試驗階段，有專家認為，打這類疫苗很可能「未得其利，先得其害」。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

「中國抗擊新冠肺炎疫情的鬥爭取得重大戰略成果，充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢，」中國國家主席習近平在上個月舉行的一場表彰抗疫衛生工作者和英雄的活動中表示。

用來佐證這條信息的，是中國官方電視台新聞報道中充斥著的嚴峻的統計數字，講述著美國不斷惡化的衛生災難，以及抗議活動、反對者和大選活動混亂的畫面。

潛台詞似乎是，誰能贏得大選似乎並不重要，重點是美國政治體制出了毛病，它的局限性暴露了出來，它在世界舞台上的力量和威望正在下降。

圖像來源，AFP

在「火燒圓明園」160週年之際，中國官方媒體再提「百年屈辱」。不過，中國崛起的敘事模式也被批評者引用、指責中國要改變世界格局，挑戰已有秩序。

10月18日，中國多家媒體再次報道160年前的英法聯軍放火焚燒圓明園的歷史，並刊出廢墟照片。圓明園遺址公園也在這一天免票對公眾開放，旨在提醒人們莫忘國恥。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， .

本次供應浙江的疫苗還在臨牀第三期試驗中，未經批准上市。民眾自願接種疫苗的安全性和風險如何？中國疫苗研發和試驗性接種的風險是否有足夠披露？為什麼疫情遠比中國嚴重的歐美國家並未啟動疫苗的緊急接種？

專家認為，接種未完成三期臨牀試驗疫苗和確診新冠病毒的風險相比更大。打這類疫苗很可能：「未得其利，先得其害」。

圖像來源，Reuters

聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）10月13日選舉產生新一屆成員，中國和俄羅斯兩大人權記錄惡劣的國家當選，將由 2021年元月開始任期三年，有分析批評認為這是全球人權運動的大倒退。

曾經的成員國美國在2018年以該組織未能有效捍衛人權為由選擇退出，其兩大戰略競爭對手中國和俄羅斯當選後，將如何影響全球人權事業發展以及聯合國人權理事會的公信力，成為關注焦點。

圖像來源，Getty Images

法國歷史教師帕蒂被疑似伊斯蘭極端分子當街砍殺斬首，舉世震驚，社會各界憤怒譴責極端分子野蠻行徑。

法國媒體最新報道稱帕蒂學校一名學生家長在血案發生前曾給兇手發手機短信，與一名激進伊斯蘭教士一同時被捕，接受警方調查。