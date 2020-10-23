特朗普與拜登電視辯論中針鋒相對，新冠和中國成主導話題

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美國時間10月22日晚間，最後一場美國總統候選人辯論落下帷幕。共和黨人、美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨人、前副總統拜登（Joe Biden）圍繞新冠疫情與中國等議題向對方發起猛攻，以期可以在最後階段贏得中間選民的選票。

與第一場辯論相比，這次二人表現更有風度和克制。有評論認為，主持人克里斯汀·韋爾克對場面穩定的把控和主辦方新增的切麥功能讓這場辯論的嘴仗減少，變得更有實質內容。

新冠疫情

新冠疫情是兩名候選人的首個辯論議題，這也是許多美國選民目前最為關注的話題。二人對疫情的處理方式有明顯不同。

特朗普表示，疫情高峰期已過，還稱新冠疫苗將在短期內出現，屆時將由軍方分發。他稱自己在早前染病確診後學到了很多，強調病人是會痊癒的，民眾正學會如何在新冠存在下生活，例如年輕人康復率高，應該重啟學校及企業等。

然而就在22日，包括選舉搖擺州俄亥俄州（Ohio）在內的美國多地錄得日增新冠病例新高，這顯示疫情近期正在加速惡化。

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「我們正在學習與（病毒）共存，我們不能像拜登一樣把自己鎖在地下室裏......人們做不到。」特朗普說。

「99.9%的年輕人康復了，99%的人康復了，我們必須康復，」特朗普說。而專家警告，新冠病毒1%的致死率會導致美國數百萬人死亡。

拜登則表示：「學習共存？拜託，我們會因此而死。」

拜登指責特朗普稱，他的抗疫根本毫無計劃，如果一早就建議民眾戴口罩，或許可以救回十萬人的生命。如果自己當選，他會鼓勵所有人戴口罩，確保有病毒快速檢測，並制定重啟學校及企業的策略。他提到，有世界頂級醫學期刊批評特朗普對疫情的應對是「絶對可悲」。

拜登稱，特朗普沒有為這場危機承擔任何責任。特朗普表示他會承擔，但很快便歸咎於中國。「我負全責。不過病毒來到了這裏，不是我的錯，這是中國的錯，」他說道。

但特朗普曾在疫情初期讚揚北京的抗疫工作，然而，隨著疫情蔓延，他多次稱新冠病毒為"中國病毒"，批評北京在初期隱瞞疫情，並稱中國本可遏制疫情但任由其蔓延全球。中方稱這些指控缺乏事實根據。

在美國，已有840萬人確診新冠肺炎，22.2萬人因此死亡。

中國靶子

在國家安全環節，特朗普與拜登就中國議題展開激辯。中國是特朗普競選連任過程中的一大主題，而最近與拜登兒子亨特有關的新聞也讓他將火力更加集中在中國議題上。

特朗普試圖在兩方面上攻擊拜登， 一是其兒子亨特電郵疑似外洩、二是亨特被指與中國及烏克蘭有生意往來。他指控拜登本人也從亨特與中國及烏克蘭的生意中獲利。

「我覺得你欠美國人一個解釋，」特朗普向拜登說道。

「我從未從任何一個國家拿過一分錢，」拜登反駁道。

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拜登稱，亨特在中國和烏克蘭的生意沒有涉及不道德的因素，亨特沒在中國生意中獲利。

他還以特朗普的稅收記錄及與中國的生意聯繫發起反擊。特朗普早前被指在中國開設銀行戶口，可能向中國繳納的稅款是他在美國付稅的50倍。特朗普則指，他本打算在中國做生意，但該賬戶在2015年就關閉了。

拜登還稱，朝鮮、中國和俄羅斯的領導人為「惡棍」，而特朗普「擁抱」他們。

氣候變化

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特朗普在提及氣候變化的問題時，再次提及中俄兩國，形容中俄「骯髒」，美國則是碳排放最低的國家。美國近年煤礦產業下跌，加上支持再生能源和天然氣，所以在氣體排放問題上的確有所改善。

特朗普多次對氣候變化議題持懷疑態度，他在辯論中質疑風力及太陽能等再生能源生產方式，認為這些發電廠很大、很美，但能量不夠強大。

這觀點是有爭議的，根據2019年的數據，再生能源首次超越了化石能源，成為美國最主要的能源來源。

特朗普的說法是要對抗民主黨投資再生能源的野心，這些計劃被指太貴，影響傳統能源行業的工人，這同時也是一部分美國選民的看法。

拜登說，應對氣候變化是道德責任，如果特朗普做多四年，他可能進一步放寬針對企業在環保上的限定，那時候會讓美國有真正的麻煩。拜登稱，他的氣候變化計劃能創造數百萬職位。

究竟誰贏了？

根據CNN的統計，兩人的發言總時間相當。特朗普發言約41分鐘，拜登則發言約38分鐘。

CBS電視台的數據顯示，特朗普打斷拜登25次，拜登則打斷特朗普12次。這遠遠低於首場辯論中的統計，當時特朗普和拜登分別打斷對方72和22次。

在辯論結束後，拜登表示，自己感覺不錯，但辯論的結果要交給公眾評判。他的團隊則表示，這個辯論之夜是民主黨人一次「戲劇性且巨大的勝利」。

他們稱，特朗普浪費了他「最後一次展示一個有條理的願景的機會」。「克里斯汀·韋爾克每次都給特朗普讓他談論計劃、願景以及展示積極一面的機會。但我們什麼都沒得到，」拜登團隊說。

特朗普陣營則認為特朗普"贏得"了這場辯論，稱這是「改革者與沼澤」之間的的一場較量。在2016年大選時，特朗普的口號之一是抽幹華盛頓腐敗的「沼澤」。

分析

BBC中文駐北美記者 馮兆音

經歷了首場大選辯論的罵戰後，美國選民今晚等來了一場更為理性的觀點碰撞。

特朗普本場表現明顯優於上場，發言更有條理，火力十足。他集中攻擊拜登的職業政客身份，抨擊他從政47年一事無成。

特朗普對拜登最有效的攻擊是：「為什麼你跟奧巴馬那8年沒做成這件事呢？」

而且，特朗普顯然聽從了幕僚的建議，不再頻繁地打斷拜登發言。辯論前，他的幕僚顯得信心滿滿，認為他只要表現得更溫和，就可挽回選民的心意：「特朗普只需要給選民一個理由去投他的票」。

與此同時，拜登也給出了他在2020年大選中最強的辯論表現。

當特朗普攻擊他兒子亨特的往績時，拜登迅速反擊特朗普的中國銀行賬戶。當特朗普表示要重開學校與經濟，學會與病毒共存時，拜登面對鏡頭向美國民眾喊話：「人們正在因為病毒失去性命！」

他頻頻引述自己來自中產家庭的背景，拉攏中產選民，展示他的共情心。

當然，這在特朗普及其支持者看來，不過是顯示拜登是個「嘴上塗蜜的政客」。

拜登關於淘汰石油行業的表態，可能會讓他在能源大州中失分。

對於在民調中落後的特朗普來說，他需要一場大勝。今晚他的表現不俗，甚至似乎略佔了上風，但他沒有等到拜登犯下巨大的錯誤。從這個角度上，特朗普需要挽回選情的劣勢，僅靠這場辯論仍然不足。

選民們對今晚辯論的判斷可能會決定他們投票時的選擇。辯論結束後的三個快速民調顯示，拜登贏得了這場辯論。