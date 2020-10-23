肺炎疫情：美國全面批准「神藥」瑞德西韋為新冠治療藥物

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 抗病毒藥物瑞德西韋

美國監管機構已全面批准瑞德西韋在醫院治療新冠患者。今年5月開始，美國授權瑞德西韋僅用於緊急用途。

美國食品和藥物管理局（FDA）表示，瑞德西韋在臨牀試驗期間將新冠患者的恢復時間縮短五天，是首個獲批的治療新冠藥物。」

瑞德西韋最初是作為埃博拉的治療藥物而開發的。作為一種抗病毒藥物，它通過攻擊病毒在細胞內複製所需的酵素而起作用。

在新冠大流行早期沒有特效藥的大背景下，已有藥物瑞德西韋的一些臨牀效果比其它藥物明顯，因此被稱為「神藥」，捧上神壇。

世界衛生組織（WHO）上周表示，瑞德西韋對提高患者生存率作用甚微。世衛表示，此結論基於世衛單方面研究，該藥物的製造商吉利德（Gilead）拒絶承認世衛的試驗結果。

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美國總統特朗普確診新冠病毒感染後，瑞德西韋是其服用的藥物之一。

新冠恢復時間和患者生存率

美國食品和藥物管理局在聲明中說，該藥已於周四（10月22日）獲批，「可用於12歲及以上，體重至少40千克（約88磅）的成年和兒童住院患者」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑞德西韋是最早用於治療新冠肺炎的幾種藥物之一。

美國食品和藥物管理局專員史蒂芬·哈恩（Stephen Hahn）表示：「批准得到該機構嚴格評估的多項臨牀試驗數據的支持，這代表新冠大流行中的重要科學里程碑。」

監管機構表示，這一決定的數據支持源於「對輕症和重症患者的三項隨機，對照臨牀試驗的數據分析」。

一項研究表明，「 瑞德西韋組新冠患者的平均恢復時間為10天，而安慰劑組為15天」。

但世衛對此藥的療效看法不同。

臨牀試驗中，世衛測試了四種新冠治療方案的效果，瑞德西韋是其中一種。世衛在全球30多個國家/地區的500家醫院中，總共對11266名成年患者進行測試。

世衛稱尚待同行評審試驗結果，這四種療法均未對死亡率或住院時間造成實質性影響。

世衛與中國半年前的試驗結果相似。今年4月，在中國武漢進行的瑞德西韋試驗結果顯示，這種藥物對危重症住院患者既未加快恢復速度，也未降低病死率。

特朗普早在今年四月希望食品和藥物管理局「盡快」批准瑞德西韋作為抗新冠藥物。

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美國從今年年中開始，大量購買全球市場的瑞德西韋存貨。英國《衛報》曾表示「美國幾乎買光瑞德西韋三個月的存貨，讓英國、歐洲和世界其他國家兩手空空」。

美國大肆掃貨的行為遭到批評。英國利物浦大學藥理學系高級客座研究員安德魯·希爾（Andrew Hill）表示，吉利德曾在英國進行臨牀試驗，當英國患者冒風險完成試驗後，只有美國人能從研究中獲益，這是「對最基本的道德標凖的質疑」。他表示：「在我的行醫生涯中，從未見過這種情況。」