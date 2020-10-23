中國沙塵暴吹來新冠病毒？朝鮮要求人民留在室內避難

圖像來源，KCTV 圖像加註文字， 朝鮮中央電視台警告從中國吹過來的夾雜有害物質的黃沙塵土

由於擔心從中國吹來的「黃沙塵土」可能會帶來新冠病毒，朝鮮警告人民在室內活動不要外出。

據報，在當局發出警告後，朝鮮首都平壤的街頭上幾乎空無一人。

朝鮮至今仍然宣稱該國沒有任何新冠病毒病例，但是自1月以來一直維持高度警戒，關閉邊界限制進出。

沒有科學證據表明季節性的沙塵暴與新冠病毒疾病有任何聯繫，但是朝鮮並不是第一個警告沙塵暴會帶來新冠病毒的國家。

專門監測假消息的BBC團隊發現，土庫曼斯坦也曾經說沙塵暴把新冠病毒吹到他們國家，並要人民戴口罩。

病毒入侵

官方的朝鮮中央電視台（KCTV）播放氣象預報，警告會有「黃沙塵土」出現，電視新聞還宣佈了全國性的戶外建築工程禁令。

黃沙塵土指的是從中國和蒙古的沙漠吹到朝鮮和韓國的沙塵，季節性的沙塵夾雜有害物質造成空氣污染危害當地民眾。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》對此發佈消息稱，「所有人都必須正視惡意病毒的入侵。」

外國駐平壤大使館據報也收到朝鮮官方對於沙塵的警告。

俄羅斯駐平壤大使館在臉書頁面上表示，朝鮮外交部對外國使節和在該國的國際組織提出沙塵暴警告，建議所有外國人待在家裏關上門窗。

圖像來源，EPA/KCTV 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩多次主持高級別會議要求嚴加防範新冠病毒

黃沙塵土會吹來新冠病毒嗎？

總部設在韓國首爾，專門報道朝鮮新聞的NK新聞網站說，朝鮮官方媒體的理由是有研究顯示新冠病毒可以通過空氣傳染，因此「應該對吹過來的黃沙塵土嚴肅看待。」

美國疾病控制中心（CDC）曾經表示，新冠病毒能夠停留在空氣中「長達數小時」，但是經過這個傳染途徑致病的例子非常罕見，尤其是在戶外。

新冠病毒疾病的主要傳染方式是近距離接觸感染者，感染者通過咳嗽、打噴嚏或說話等行為散播病毒微粒。

NK新聞說，對於中國吹來的黃沙塵土會給朝鮮帶來新冠病毒這一說法，韓國媒體表示不可能。