日本福島核電站污水入海計劃引發的擔憂

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本福島核電站的核污水儲存罐將在2022年用完，如何處置這100多萬噸污水成為日本內外關注的重大問題。

環保組織「綠色和平」（Greenpeace）最新發表的報告指出，日本福島核電站受到核污染的廢水含有放射性物質，一旦被排放入海將會損害人類DNA。

這是繼日本媒體報道稱日本政府計劃向海洋排放核電站污水之後環保組織發出的警告。

針對日本福島核電站的污水排放計劃，很多科學家表示風險很低，不過環保人士中不乏反對的聲音。

日本政府對綠色和平組織的這一報告尚未作出回應。

2011年，福島核電站因為海嘯受到巨大破壞，核電站堆芯融毀，持續冷卻堆芯造成了超過100萬噸污水。如何處置這些污水的爭論也一直沒有休止。

如此大量污水的儲存空間將在2022年全部用完。日本政府說，已經使用了精密的過濾程序清除了污水中絶大部分的放射性同位素，但是還剩下一種——氚無法清除。

上周，日本媒體報道說，日本政府已經決定將從2022年開始向海洋排放這些污水。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 韓國民眾在日本駐韓國大使館外抗議福島核電站污水入海計劃。

綠色和平10月23日公布的報告《福島放射性水危機的現實》（Stemming the tide 2020: The reality of the Fukushima radioactive water crisis) 指稱，有一種放射性物質「可能損害人類DNA」。

綠色和平指責日本政府有關污水已經「處理過」的說法給外界造成印象以為污水中「只含有氚」。

儘管日本政府表示目前尚沒有決定排放污水，但是觀察人士曾指出，有關決定將可能在本月底之前宣佈。

日本媒體共同社23日援引多名日本政府相關人士稱，「關於東京電力公司福島第一核電站核污水淨化後的處理水處置方針，政府已決定放棄在本月內敲定。」

環保人士一直以來反對將福島核電站污水排入海洋。漁業團體也表示反對，說消費者將會拒絶購買來自排污水域的魚產品。

不過有些科學家認為，這些污水將很快在浩瀚的太平洋中稀釋，而氚對人類和動物健康構成的風險都很低。

圖像來源，Geoeye 圖像加註文字， 2011年3月12日，在發生9級地震和巨大海嘯一天後衛星拍攝的福島核電站照片。

福島核電站事故及後續

2011年3月11日，日本東北海域發生強烈地震並引發海嘯，造成福島第一核電站大量放射性物質外洩。

核電站內的1號和3號機組反應堆冷卻系統損毀，核燃料熔化。為控制反應堆溫度，負責管理核電站的東京電力公司注入大量冷卻水，從而產生了含有放射性物質的核污水。

日本對核污水的處理方案包括排入大海、蒸發後排入大氣、埋入地底，以及在核電站內新建儲水罐等。

2020年6月，聯合國人權專家也曾公開呼籲日本政府不要忽視核廢料處理領域的人權義務，希望日本等待新冠疫情危機結束，展開適當的國際磋商之後，再決定是否要將福島第一核電站核反應堆的廢水排入大海。