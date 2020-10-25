三星李健熙逝世：有爭議的巨人走了 集團接班人官司纏身成焦點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李健熙1987年繼承父親李秉喆創立的三星公司，把它發展成世界知名企業。

因心臟病發留院多年的韓國電子巨頭三星集團主席，韓國首富李健熙周日（10月25日）逝世，終年78歲。

三星發表聲明指，李健熙周日在包括他的兒子、同時是三星集團副主席李在鎔陪伴下離世。聲明又形容李健熙是一個「有遠見的人」，令三星從一家本地公司變成世界級的企業。

李健熙的父親李秉喆是三星集團的創辦人，李秉喆1987年去世後，李健熙繼承父親當上集團的主席，集團在他的領導下不斷擴展。韓聯社指出，三星集團總市值從當年的9000億韓圓增長到2014年的318.76萬億韓圓（2826億美元；1.89萬元人民幣）；《福布斯》估算，李健熙個人資產淨值近210億美元。

外界認為李在鎔將繼承父親，成為三星集團的新任主席，但他早前被捲入前總統朴槿惠的貪腐案件，至今仍然未解決，之後又被指在2015年一宗併購交易中操控股價。這些事件令三星集團領導層能否成功交接蒙上不明朗因素。

圖像來源，Getty Images / SOPA Images 圖像加註文字， 三星如今已在智能手機等多個電子產品市場稱雄世界。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 李在鎔是李健熙唯一一名兒子。

從媒體到電子

李健熙1942年1月9日生於日治朝鮮大邱市，在八兄弟姊妹中排行第七，是李秉喆的三兒子。

1953年，李健熙奉父親之命到日本留學，後來返回韓國上高中，繼而再次赴日升學，1965年在日本早稻田大學工商管理主修畢業，1966年在美國喬治華盛頓大學完成了工商管理碩士學位。

其時，李秉喆先後創辦了東洋放送（TBC東洋廣播公司）與《中央日報》，洪進基（又譯洪璉基）為其出掌媒體業務。李健熙回國後入職東洋放送從事管理工作，1967年與洪進基長女洪羅喜結婚。

不久後，東洋放送與《中央日報》合併，李健熙1968年成為新公司理事（董事），1978年開始接觸三星本部業務，就任三星物產副董事長，至1987年出任三星集團董事長。

「一切都要改變」

三星集團1987年被李健熙接管後，慢慢發展成為一家世界知名的公司，產品包括電視、顯示器、手機等，成功與索尼、松下電器等知名日本品牌競爭。

路透社形容李健熙有很強烈的危機感，他在1993年接管了三星集團後感覺公司仍然未有起色，把許多管理層人員召集到美國一家電器店，檢視三星產品的銷售情況，卻發見一部布滿塵埃的三星牌電視，雖然售價比同一家店子內的索尼牌電視要便宜100美元，卻仍然無人問津。

他之後與管理層人員召開會議，決定改變公司的發展方向，要以質量取勝。他在同年提出「新管理層理念」，其中最著名的一句，是要求管理層「除了太太和孩子外一切都要改變」。

三星逐漸發展成一家世界知名的品牌，但期間他一些處事手法卻令他惹上法律麻煩。他在2008年辭任三星董事長一職，同年首爾檢方指控他幫助自己的孩子以低廉價錢買入三星集團的股票，最終他被判非法轉讓經營權以及逃稅罪成，被判囚三年，緩刑五年。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 前韓國總統朴槿惠的貪腐案，在當地引起大規模示威。

官司纏身

李健熙有四名孩子，但只有一名兒子李在鎔，外界因此預期李在鎔會繼承父親在三星集團的職位。

但他在2016年被捲入韓國前總統朴槿惠的貪腐案件而被調查，次年被韓國檢方以行賄和挪用公款被起訴。他之後被判罪名成立，判囚五年，但他其後提出上訴，案件最後發還重審，至今仍然在處理中。

韓國檢方另外指控他處理自己三星集團旗下兩家子公司合併時，故意操控股價，以求增加自己在三星集團的控制權。這種案件通常需要18個月才能審結，如果任何一方上訴至韓國最高法院，更可能花費兩年。