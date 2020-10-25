聯合國《禁止核武器條約》明年生效 核大國未簽署作用存疑

圖像來源，PA 圖像加註文字， 1945年8月9日，日本長崎原爆後上空出現的蘑菇雲

聯合國 《禁止核武器條約》（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）迎來「歷史新篇章」，洪都拉斯成為第50個批准該條約的國家，使條約滿足了正式生效的條件。

條約將在90天之後生效。

但是，全世界公認的五個擁核國家，同時也是聯合國安理會5個常任理事國，都沒有簽署該條約，因此條約生效後能帶來什麼實質作用仍然讓人懷疑。

條約內容

《禁止核武器條約》2017年在聯合國大會上獲得122個國家通過，但是要讓條約正式生效，必須要有至少50個國家的批准。

該條約限制批准條約的國家「不論在任何情況下，均不得開發、試驗、製造、生產、或以任何方式取得、處理或儲存核武器或其他核爆裝置。」

該條約將核武器的使用或威脅使用「完全非法化」，並禁止簽署國家在其境內允許「任何核武器或其他核爆裝置的部署、安裝或配置。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國際廢除核武器運動的菲恩為條約生效喝彩

國際反應

國際廢除核武器運動（ICAN）表示，《禁止核武器條約》獲得第50國批准，是「廢除核武的一個歷史新篇章」。

該組織2017年獲得諾貝爾和平獎，領導人菲恩（Beatrice Fihn）表示，「數十年來的努力完成了許多人認為不可能的事：核武器終於被禁了。」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，徹底消除核武器是聯合國裁軍的最高優先事項，《禁止核武器條約》將在2021年1月22日生效，「代表著對徹底消除核武器的有意義的承諾」。

五個主要擁核國家 — 美、俄、英、法、中 — 對此都沒有立即回應，但美國和英國在2017年已經對該條約表示反對。

英國政府當時表示，該條約無助於終結世界核武器，而且會危害到現行的《核不擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）。

美國也反對該條約，表示簽署該條約危害實際的核裁軍，因此不參加該條約的談判。

圖像加註文字， 2017年各國擁有核武器狀況（來源：斯德哥爾摩國際和平研究所。所有數字均為約數；以色列從來沒有承認、或者否認擁有核武器）俄國：7000； 美國：6800；法國：300；中國：270； 英國215； 巴基斯坦：140； 印度：130； 以色列：80；朝鮮：20

全世界有多少核武器？

全世界目前大約有1.4萬件核武器，但是和1980年代中期的7萬件相比已經大幅減少。

目前全世界的絶大多數核彈都掌握在美國和俄羅斯手中，接下來依序是法國、中國和英國。印度、巴基斯坦和朝鮮也擁有核武器，廣泛相信以色列也擁有核武器，但以色列從來沒有承認，或者否認擁有核武器。

還有哪些廢除核武的行動？

1970年代起的《核不擴散條約》至今已經有190個國家簽署，包括美國、俄羅斯、法國、英國和中國，其主要目的是裁減核軍備，禁止其他國家獲得核武器。

印度、巴基斯坦和以色列至今仍沒有簽署該條約，而朝鮮在2003年退出該條約。

俄羅斯和美國2010年簽署了《新削減戰略武器條約》（New Start），限制雙方長程核彈頭數量不超過1550枚。