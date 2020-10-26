肺炎疫情：美國擱置提前為「聖誕老人」接種新型冠狀病毒疫苗的計劃

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國衛生當局曾計劃為「聖誕老人」優先接種疫苗，作為一個2.5億美元推廣計劃的一部分。

美國取消為所有「聖誕老人」扮演者提前接種新型冠狀病毒疫苗以換取他們幫助公開推廣疫苗的計劃。

按原定計劃，「聖誕奶奶」（Mrs Claus）以及各位「精靈」亦將有資格提前接種疫苗。

美國政府斥資2.5億美元（1.92億英鎊）召集明星名人在疫苗獲得批准後為其做推廣，聖誕節表演者的合作原本亦是這一計劃的一部分。

但是，衛生當局現在確認，這個推廣宣傳計劃已經被取消。

「聖誕老人兄弟會」（Fraternal Order of Real Bearded Santas）的主席裏克·厄爾文（Ric Erwin）表示，這一消息「極度令人失望」。

「這本是我們在2020年聖誕節最大的希望，現在看來它不會現實了，」他向最先報道這一消息的《華爾街日報》（Wall Street Journal）表示。美國衛生及公眾服務部（The Department of Health and Human Services，簡寫HHS）隨後向《紐約時報》確認，聖誕老人的疫苗計劃原本的確存在。

這一想法最初是由該部門的前助理秘書邁克爾·卡普托（Michael Caputo）提出。卡普托在上月於臉書（Facebook）上發佈一段他指控政府科學家參與「煽動反對」總統特朗普的影片，之後不久他就宣佈將會休假。

據《華爾街日報》報道，卡普托在8月告知厄爾文，疫苗將會在11月中旬獲得許可，並在感恩節（11月最後一個星期四）前派發給前線工作人員。

「如果你和你的同僚不是關鍵工作者的話，我不知道還有誰是，」在《華爾街日報》發佈的一段電話錄音中，可以聽到卡普托這樣說道。厄爾文則回應說：「吼！吼！吼！」

他還在電話中說道：「因為你們將給聖誕老人一個重大的恩惠，聖誕老人肯定會報答的。」

美國衛生及公眾服務部的發言人向《紐約時報》表示，衛生部長阿扎爾（Alex Azar）對於這個現在已被取消的計劃「毫不知情」。

不過，厄爾文向《華爾街日報》表示，衛生官員曾承諾會在9月中之前最終就計劃作出決定，當時已經有近100名聖誕老人扮演者自願加入計劃。