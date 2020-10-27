俄羅斯回應「中俄結盟」說 專家點評中俄聯盟與美國的軍力高下

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中俄結伴不結盟，「伙伴性質的關係」，會不會給美國可乘之機？ （2018年資料圖片）

在美國與俄羅斯和中國的關係進一步惡化之際，俄羅斯總統普京暗示，俄中有結成軍事同盟的可能，但目前無此必要。有專家分析指出，一旦俄中結盟，兩國軍事實力總體「將壓倒美國」；英國《太陽報》則形容這種聯盟關係為「邪惡軸心」。

俄羅斯總統普京10月22日在「瓦爾代」國際辯論俱樂部回答記者提問時說，目前俄中沒有軍事結盟同雙方態度無關，而是缺乏必要性，「從願望上講，不會排除這個問題」。

普京講話次日，中國外交部發言人趙利堅對上述講話回應說，普京總統關於中俄關係的評價「充分體現了兩國關係的高水平和特殊性」。

趙利堅還說：「中俄弘揚傳統友好沒有止境，拓展合作沒有禁區」。

自從俄羅斯和中國2019年6月正式宣佈建立「新時期的戰略伙伴關係」以來，雙方不僅定期舉行聯合軍演，而且在戰略領域，包括核威懾領域合作，不過雙方迄今為止沒有正式軍事結盟。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有專家認為，一旦中俄結盟，綜合軍事實力將超過美國 （圖為中國的東風26彈道導彈）

中俄美軍力對比

普京說，最近俄羅斯同中國的聯合軍演說明兩國合作的良好程度。他還暗示俄羅斯同中國分享軍事技術，但沒有作進一步說明。、

普京說：「毫無疑問，我們同中國的合作加強了中國軍隊的防衛能力」。

雖然俄羅斯和中國均是排列在美國之後的軍事大國，兩國軍方開支之和仍然美國的軍費開支相去甚遠。根據美國國防部對全球各國軍費預算支出的統計，美國2020年度軍費預算為6490億美元，是排名第二位的中國2500億美元和排名第六的俄羅斯614億美元綜合的兩倍。

不過，有媒體和專家分析認為，俄中軍力如果結合，在許多領域佔有優勢，綜合實力會超過美國。

比如，根據英國《每日郵報》報道，俄羅斯擁有6375件核武器，中國被認為擁有290件核武器，俄中戰略武器的總數相加為6665，比美國核武器總數5800件多了865件。

另外，俄羅斯和中國的軍人數量之合為320萬，美國為140萬，俄中軍人數量超過美國一倍；俄中兩軍坦克，戰艦總數量則是美國3倍。

分析也指出，即使俄中結盟，美國仍然在一些方面領先，諸如戰機數量，美國有13264架戰機，中俄兩國戰機數量相加為7373。另外美國仍然具有領先的全球投送力量手段，美國有11艘航空母艦，而且還有兩艘正在建造之中。

中國有兩艘航母，另外兩艘正在建造之中。俄羅斯只有一艘現役航空母艦，老舊的「庫茲涅佐夫海軍元帥」號。

航空母艦是世界投送力量的重要手段，美國有11個航母，而且正在建造另外兩艘航母。美國的航母數量超過世界所有國家之合。是二戰以來一直為求全球主宰地位的基礎。

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美國壓力促生戰略伙伴？

2012年美國總統奧巴馬提出把美國外交戰略重心從中東和歐洲轉向亞洲。被《大西洋月刊》主編戈德伯格（Jeffrey Goldberg）稱作「奧巴馬主義」的戰略調整使美國的關注「接近中國周邊地區」。

根據中國學者閻學通的說法，美國的全球戰略調整加強了中國東部和南部的戰略壓力，因此加強了中俄在戰略安全領域的合作需要。

政治學者梅爾•格托夫（Mel Gurtov）評論說，美國向亞洲戰略傾斜會給中國批評美國有冷戰思維的人以口實，讓他們認為美國開始對中國採取遏制政策。

2014年俄羅斯兼併克里米亞，在烏克蘭問題上積極干預，被美國及其盟友視為對西方的最大威脅。隨之而來的西方制裁令俄羅斯尋求新的貿易和投資伙伴。

俄羅斯和中國都受到來自西方的戰略和經濟壓力，而俄羅斯有豐富的自然資源，中國具有強大的工業產能，為雙方進一步合作提供了經濟動力。

2019年6月中國領導人習近平訪問莫斯科同普京宣佈建立更廣泛的雙邊戰略伙伴關係。當時中國的許多評論認為，美國的壓力促使中俄加強合作，兩國已經形成對美國和西方的「合縱」之勢。

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俄中戰略互補

俄羅斯地緣政治評論員杜金（Aleksandr Dugin）曾對中國記者說，中國在經濟上，俄羅斯在戰略上，已經令整個國際體系發生了改變。他主張俄羅斯要在戰略和資源上支援中國，而中國則要在經濟上幫助俄羅斯，共同對抗西方。

但相反的觀點強調，俄羅斯和中國具有不同的利益和戰略差別，有分析甚至把俄中聯合看作利益上的錯覺。洛伊國際政策研究所的波布•羅(Bobo Lo)認為，俄羅斯對保持現有國際秩序的興趣不大，而中國則是現有國際秩序的最大受益者，因此中國只尋求調整秩序。

分析指出，全球新冠疫情爆發以來，美中關係急速惡化給中國造成空前國際壓力。美國在制裁中國高科技企業並把中共政權視作長期威脅的同時，大力推進「印太戰略」，營造針對專制政權的民主自由國家聯盟。

中國領導人習近平在指責美國「冷戰思維」的同時強調中國「無意跟任何國家打冷戰或熱戰」，希望通過對話和談判解決分歧和衝突。

圖像加註文字， 有分析指出中俄並非天然盟友，北京一帶一路計劃就引發莫斯科的地緣政治焦慮

不過，多方注意到習近平最近在紀念中國所稱「抗美援朝」70週年的講話中重覆了中共第一代領導人毛澤東的一段話：朝鮮戰爭「讓世界知道了現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」

習近平引述毛澤東在朝鮮戰爭後的講話被廣泛認為是對美國壓力作出的異乎尋常的強硬表態。

中國和蘇聯在1950年朝鮮戰爭開始前4個月曾經簽訂過軍事同盟條約。1960年，中蘇關係惡化，兩國的同盟條約名存實亡。