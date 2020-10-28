卡塔爾官方對「侵入性」檢查10個航班女乘客道歉

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卡塔爾官方表示將調查多哈馬哈德機場對10個航班女乘客進行「侵入性」檢查的指控。

10月2日在哈馬德機場的一個垃圾箱中發現一名嬰兒後，18名女乘客被要求脫光衣服檢查是否有分娩跡象。澳大利亞官員稱，有13名澳籍公民和5名其他國家女性被帶離同一架航班，但並未所有人都被檢查。

卡塔爾政府致歉，並稱嬰兒現在安全。嬰兒被發現時，被塑料袋包裹，藏在垃圾箱。這種情況促發「搜索父母的行動，包括搜索嬰兒發現地附近的航班。」

卡塔爾政府稱："儘管這個緊急決定是防止犯下恐怖罪行的人逃脫，但卡塔爾對這一行動給任何旅客的人身自由造成的困擾或侵犯感到抱歉。"

卡塔爾政府稱已對該事件進行「全面、透明的調查」，並表示將與其他國家分享結果。

澳大利亞表示正獲卡塔爾幫助，並與其他"兩三個"公民受影響的國家協調努力解決此事，但拒絶透露具體是哪些國家。

被激怒的澳大利亞人

這項檢查發生在10月2日，本周澳大利亞的兩名女乘客發聲才被外界知曉。澳大利亞官方此前已就這起 「令人嚴重不安 」的事件向卡塔爾政府提出關切。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）周三（10月28日）表示，有10趟航班的女乘客都被檢查。除13名澳大利亞人外，她沒有透露其他受影響女性的國籍。

一些乘客告訴澳大利亞媒體，所有登上飛機的成年女性都被勒令下機，大部分人隨後被搜身。她們被帶到停機坪上的一輛救護車上，並被要求在接受檢查前脫光內衣。

金米勒（Kim Mills）告訴英國《衛報》，她也被帶下飛機。她被帶到一個黑暗的停車場，那裏有三輛救護車在等著給乘客做體檢。

然而當地官員並未對她進行檢查。金米勒懷疑自己已60多歲所以沒被檢查。她說即便如此，這段經歷還是很恐怖。

「我的腿在發抖。我很怕他們把我帶到某個地方去。他們為什麼不向我們解釋發生了什麼？」她說，「飛機上的工作人員後來告訴她，他們不知道發生了什麼。絶對可怕。我無法想象那些可憐的年輕女孩都經歷了什麼。」

同行的乘客沃爾夫岡•巴貝克（ Wolfgang Babeck）告訴澳大利亞廣播公司，他看著這些女性重新登機： 「許多人看起來很難過，其中一位年輕女性流淚了」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞外交部長瑪麗斯•佩恩（Marise Payne）周三（10月28日）表示，她仍在等待卡塔爾官員關於機場搜查事件的詳細報告。

澳大利亞外交部秘書弗朗西絲•亞當森（Frances Adamson）周三在同一場參議院聽證會上表示，一名澳大利亞外交官也在前往悉尼的航班上。這名外交官沒有接受檢查，隨後立即向澳洲外交部報告此事。

「我難以置信發生這種情況。」亞當森告訴參議院，她補充說：「以任何標凖來說，這都不是正常行為。」

目擊者稱許多人事後抑鬱，尋求澳大利亞政府的醫療支持。

澳大利亞政府此前曾提到，此事件「女性不知情也沒有徵得她們同意」。澳洲政府拒絶將此事件定性為性侵，但澳大利亞的反對黨認為已構成性侵。

澳大利亞已將此事提交給聯邦警方，但表示會等待卡塔爾的官方回復後再採取進一步措施。

多哈機場表示，這名身份不明的嬰兒被發現後一直由醫療和社會工作者照顧。