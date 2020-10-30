BBC事實核查：美國大選郵寄選票是否會導致舞弊？

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特朗普總統對於在即將到來的總統選舉當中擴大郵寄選票規模的計劃表示批評，聲稱這會導致廣泛的舞弊——但是有什麼證據？

GETTY Mail-in ballots are very dangerous - there's tremendous fraud involved.

新型冠狀病毒全球大流行疫情當中的美國充滿未知，而預計郵寄選票的美國人數量將會創下紀錄。

選舉管理當局以及郵政服務已經因為要處理數以百萬計額外的郵寄選票而面臨巨大壓力。

這導致有人聲稱相關的體制並不安全，且懷疑會出現操縱選舉行為。

過去的選舉出過問題嗎？

大量的國家級和州級別的研究顯示，雖然曾經出現過個別案例，但是選舉舞弊是非常罕見的。

有一些非常少見但是廣為人知的案例，比如2018年的北卡羅來納州初選，當時出現一名共和黨候選人的顧問篡改選票之後，選舉要重頭進行。

美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）主席艾倫·溫特勞布（Ellen Weintraub）表示：「說郵遞投票造成舞弊的陰謀論根本就沒有根據。」

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我們來看看今年被指控有舞弊的一些具體例子。

弗吉尼亞州

10月中，特朗普在一場集會上演講時說：「在弗吉尼亞州，有50萬份申請是假的。」

而這些缺席選票申請表格都是因為回郵地址有誤。

但是，弗吉尼亞州的選舉管理當局稱，當中沒有舞弊的意圖，而且錯誤已經糾正過來。

弗吉尼亞選舉信息中心（CVI）表示：「我們做了多個星期的工作，確保沒有弗吉尼亞州的選民會因為我們的印刷錯誤而遇到不便。」

弗吉尼亞選舉信息中心報告，至10月19日，已經有30萬名註冊選民退回了缺席選票申請表格。

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俄亥俄州

在10月初，俄亥俄州富蘭克森縣的確有大約5萬名選民通過郵寄收到了錯誤的選票。

不過，並沒有證據證明這是因為作弊。

當地選舉委員會表示，所有受影響的人現在都已經收到正確的選票表格，並且有防控措施確保沒有人投兩次票。

委員會表示，選票出錯是一個「嚴重的錯誤」。

但是，作為對總統推文的回應，委員會還表示：「我們的委員會是兩黨並存的，我們的選舉是公平的。」

「每一張選票都會被點算。」

在紐約，在出現名字和地址印刷有誤之後，有近10萬張選票被重新寄送給選民。

在密歇根州，有大約400張選票在列出特朗普總統競選伙伴時出錯——印成了自由黨（Libertarian Party）的傑里米·科恩（Jeremy Cohen）而不是邁克·彭斯（Mike Pence）。特朗普總統在9月聲稱，這是有意的。但是密歇根州的州務卿表示，的確有出錯，而「受影響的選民已經立即收到正確的選票，以及確保他們的選票會被點算的相關指引」。

在威斯康辛州，在格林維爾鎮附近的一處溝渠有一份裝有若干缺席選票的郵件被發現。雖然已經有調查，但是此事如何發生尚未明確。白宮指控這是舞弊。

在 賓夕法尼亞州 ，有九張被遺棄的軍方選票被發現。據美國司法部稱，當中有七張「是投票給候選人唐納德·特朗普」。

，有九張被遺棄的軍方選票被發現。據美國司法部稱，當中有七張「是投票給候選人唐納德·特朗普」。 在新澤西，一名郵遞人員將數百份郵件丟棄在垃圾箱之後被起訴，當中包括近100張選票。被發現之後，郵件已經被寄給原定的收件人。

不過，所有這些均屬個別事件。

仍然有大量證據證明，通過郵件投票是安全和有保障的。

已設有條款避免人們假扮投票者或者盜取選票——比如當局會檢查選票是否來自投票者的註冊地址，並要求在信封上簽名等。

這些防範措施將要用於所有郵寄選票。

如果有「種票」呢？

在26個州，由於年老或者健康狀況不佳等原因，由一個人收集選票並代表一組選民遞交選票是合法的。

不過，一個人能夠代為遞交的選票數量是有限的。

例如，在明尼蘇達，第三方人員只能代交三張選票。

更大規模且可能以非法形式進行的代投，被稱作「種票」。

有指控稱，得克薩斯州和明尼蘇達州有種票舞弊。

不過，均沒有得到證實。

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系統應付得來嗎？

雖然切實舞弊的證據很少，此次選舉當中規模前所未有的郵遞選票卻意味著，很有可能會出現超負荷的問題。

特朗普總統為此施壓，在社交媒體上警告他的數百萬支持者，稱「全美各地的郵寄選票都有很大問題和差異」。

「必須在11月3日有最終的點票結果，」他說。

但是點算包括大量郵寄選票在內的所有選票，需時將比這長得多。