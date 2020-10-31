疫情中的萬聖節：新規矩、新點子和老傳統

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萬聖節裝飾

每年的10月末是以美英為主全球主要英語國家傳統的年度萬聖節（也稱鬼節 Halloween）的日子。在英美很多地方，更是平時無暇交流的街坊鄰里、男女老少相互交流，輕鬆派對的難得機會。

驅而不散的全球疫情給今年的萬聖節帶來諸多挑戰。各地政府紛紛推出臨時政策，不少人擔心原本小孩子最愛的節日之一會變得冷清無聊。

這個據信最早起源於古愛爾蘭地區的節日，隨著愛爾蘭人近現代大量移民而傳到美國，而最終在以美國文化為中心的當代全球商業化時代走向世界。

在歐美不少國家，許多人都會在十月最後一天舉辦各種傳統晚會，慶祝萬聖節。曾幾何時充滿宗教禮儀的節日，如今已經演變成以化妝晚會和小孩子鄰里串門要糖果，講鬼故事和互相嚇唬的娛樂性文化嘉年華。

疫情陰霾

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 萬聖節最開心的是孩子們

新冠疫情全球肆虐，給今年萬聖節罩上陰影。特別是在歐美疫情面對第二波浪潮情況下，到底還能不能舉辦萬聖節派對等慶祝活動成了大問題。

英國各地政府鑒於當地疫情狀況出台了相應政策：蘇格蘭建議家長們和孩子們不要走街串巷，敲門討糖吃，以避免擴散病毒；威爾士也做出了類似的規定，建議人們不要串門、聚會等；在英格蘭，即使在疫情相對緩和的地區，無論在室內還是室外最多也只能允許不超過6人的聚會。

在美國和加拿大，萬聖節更是件大事，人們每年都會大張旗鼓地慶祝。但今年，已經有多座城市不建議人們避免挨家挨戶去串門討糖果吃的活動。

美國疾病控制和防禦中心還出台了一份萬聖節活動風險指南，列出哪些活動風險性較高、哪些較低。

安全注意事項

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受新冠疫情影響，各地政府建議孩子們不要四處上門討糖吃。

一些地方政府給孩子們的萬聖節安全指南包括：

和家人一起晚上在家看電影慶祝

和家人一起雕刻傳統的南瓜燈

萬聖節戶外尋寶遊戲，但要保持安全社交距離

政府也警告大家避免風險較高的活動，如：

挨家挨戶敲門討糖

舉辦室內化妝舞派對等

網上虛擬慶祝

儘管受到疫情困擾，不能再像以往那樣輕鬆歡慶萬聖節，但不等於人們就會輕易放棄今年的萬聖節。

英國專家介紹說，其實還是有許多辦法讓人開心過節的。

比如，以萬聖節為主題的網上合唱團，大人小孩都可以參加。組織者伊麗莎白表示，人們可以喬裝打扮一番，然後一起在網上放聲歌唱。

雖然不能在家裏舉行萬聖節晚會了，但不等於你不能裝飾房間，營造一個萬聖節的氣氛。

其他可行的萬聖節活動包括：

組織一個自家人的萬聖節尋寶活動

舉行一個以遊戲和音樂為主題的網上虛擬晚會

和家人一起看個恐怖電影

裝扮鬼屋，營造萬聖節氣氛

與其到別人家上門討糖吃，你可以反過來把糖放到鄰居的家門口

英國布里斯托市一位有5個孩子的母親還利用社交媒體繪製了一份網上「鬼屋」地圖。她的建議得到了人們的積極回應。

目前，已經有170多所「鬼屋」被列入在地圖中，而且遍布全城。

其中，包括一隻近6米長的海盜船，船上還有配有骷髏船員。

屆時， 孩子們可以按圖索驥，在遠處欣賞這些萬聖節鬼屋的稀奇古怪的裝飾。

英國劍橋大學病毒學家克里斯·史密斯博士還建議，既然是萬聖節， 何不把口罩也作為萬聖節服裝和面具的一部分，讓它融為一體呢？

萬聖節起源

圖像來源，MARK DAVENPORT 圖像加註文字， 英國某地一個六米大的海盜船裝飾

一般認為現代萬聖節是「美國的節日」。據信歷史上的萬聖節其實可以追溯到鐵器時代當時居住在英倫諸島的凱爾特人，和他們的薩溫節（Samhain）。

古凱爾特人的薩溫節是秋末冬初，收成季節的結尾，也是冬天開始事後的慶祝活動。

據說，每年此時，死去人們的幽靈和鬼魂會回來看訪生者，而陰陽兩界之間的屏障也在這個夜晚變得最小，讓靈魂得以通過。

人們知道幽靈鬼魂會來造訪，但害怕有惡靈滋擾，因此自己也假扮成鬼怪的模樣掩護，並在夜晚點燃火炬和燃放篝火以遏阻死神和惡鬼。

其它版本的起源也多來源於古羅馬人、克勒特人和凱爾特人的歷史和傳說，與教會、往生、靈魂有關。但現在幾乎已沒有宗教色彩。

如今這些傳統習俗已經演變成今天年輕人的慶祝活動，比如歐美的一些大城市，在萬聖節晚上會舉行特別巡遊，讓一群殭屍魔鬼，巫婆精靈走上大街，與人類共度萬聖節的嘉年華。

傑克燈（南瓜燈，Jack-O-Lantern）是萬聖節的象徵物。它做法簡單，樣子可愛，受到眾人的歡迎。只要將南瓜內部掏空，外部刻上表情各異的鬼臉，最後再插上蠟燭就完工。