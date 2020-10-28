美國大選衝刺期 FBI高調逮捕5名中共「特工」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國FBI宣佈逮捕了5名中共特工人員

大選日前夕，美國聯邦調查局（FBI）正式指控8名為中國共產黨在美國從事「追緝反對派」行動的人，並逮捕了其中5人；據悉，另有3人已返回中國。

美國法院接到的控狀上指上述8人在美國境內「陰謀非法以中華人民共和國特工」身份犯罪。

上述人等被控參與了中共旨在追捕海外逃犯的「獵狐行動」。美方表示，中方做法「從各個方面破壞了法律與常規」。

法院文件稱，被告在美國境內非法對反對中共人士進行跟蹤、監視和威脅等犯罪，並試圖脅迫被犯罪對象返回中國。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）說：「今日的指控再度反映出中國持續和廣泛的非法行為——而我們已經忍無可忍。」

「簡而言之：中國以為可以來到我們國家，在美國境內繼續從事非法活動，威逼他人，簡直令人怒不可遏」。

截至發稿，中國方面還沒有對美方的宣告作出回應。

獵狐行動

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 七月，美國聯邦調查局局長雷在華盛頓哈德遜研究所發表演講時也觸及中共獵狐行動，表示中國政府的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。（資料圖）

據中國官方資料介紹，獵狐2014專項行動（簡稱獵狐2014）最初是由中華人民共和國公安部部署執行的追捕逃亡到境外（包括香港、澳門）的中共貪官的專項行動。

據中國公安部2014年發佈的資訊稱，截止到2014年年底，獵狐行動共從世界60個國家抓獲外逃人員428人；中國公安部數據還顯示，獵狐行動2015則抓獲外逃人員高達857人。

另有包括美國政府在內的國際渠道訊息指稱，中共的獵狐行動一直沒有結束，也並未局限於海外追蹤「貪腐」官員，且已成為「中共在海外追蹤和打擊反對派勢力的工具」。

2014年，美國時任國務卿克里曾對中方表示，如果有證據，美國方面願意合作，但是要求中方通報。

今年七月，美國聯邦調查局局長雷在華盛頓哈德遜研究所發表演講時也觸及中共獵狐行動，表示中國政府的間諜和盜竊行動對美國的未來是「最大的長期威脅」。

他當時說，中國已開始強迫居住海外的公民回國，「中國正舉全國之力，採取所有手段，謀求成為世界上唯一的超級大國。」

中共「間諜活動」

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FBI局長雷在當時近一小時講話中，概述中國政府干預的畫面，包括經濟間諜、數據和貨幣盜竊這些影響深遠的行動，以及利用賄賂和勒索試圖影響美國政策的非法政治活動。

雷表示：「目前，美國聯邦調查局每10小時就會啟動一宗新的有關中國的反間諜案件。」

他還表示，美國目前進行的近5000宗反間諜案中，近一半與中國有關。

雷稱，中國國家主席習近平率先發起了獵狐行動（Fox Hunt），面向住在國外的中國人，他們被視為中國政府的威脅。

「我們說的是試圖揭露中國廣泛侵犯人權行為的政治反對者、持不同政見者和批評者。」 他說，「中國政府希望迫使他們返回中國，而中國實現這一目標的策略令人震驚。」

「當無法找到某個獵狐目標時，中國政府派遣特使探望該目標在美國的家人。要傳遞的信息是什麼？目標有兩個選擇，要麼立即回中國，要麼自殺。」

在這次不尋常的講話中，雷對目前身在美國的、但出生在中國的人士表示，如果中國官員試圖讓他們返回中國，他們可聯繫美國當地聯邦調查局。