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美國大選中政見對立的華人夫妻：你選特朗普，我選拜登
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美國大選中政見對立的華人夫妻：你選特朗普，我選拜登
25 分钟前
美國大選兩大對立陣營的追隨者水火不容，但當這種政治分裂出現在一個家庭中，會出現怎樣的狀況呢？BBC採訪了一對政見迥異的華人夫妻。
製作：馮兆音、汪宜青
拍攝：Michael Onyiego
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