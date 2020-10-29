美國大選中政見對立的華人夫妻：你選特朗普，我選拜登

美國大選兩大對立陣營的追隨者水火不容，但當這種政治分裂出現在一個家庭中，會出現怎樣的狀況呢？BBC採訪了一對政見迥異的華人夫妻。

製作：馮兆音、汪宜青

拍攝：Michael Onyiego