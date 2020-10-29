美國大選：決戰搖擺州 特朗普打經濟牌 奧巴馬巡迴為拜登拉票

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 有人分析，這次大選的投票人數將達到約1.5億人，佔合格選民的65％，是1908年以來的最高投票率，將創下紀錄。

距離美國總統大選選舉日越來越近，兩黨候選人特朗普（Donald Trump ）及拜登（Joe Biden）都在做最後的衝刺。今年大選因為戰況膠著，「搖擺州」再次成為兩大黨的兵家必爭之地，成為左右競選勝負的關鍵。特朗普這兩天前往密西根以及亞歷桑那州，拜登則在喬治亞州啟動他的最後衝刺。

同時，前總統奧巴馬（Barack Obama，台灣譯歐巴馬）高調到佛羅里達州為拜登站票引人矚目。

根據美國佛羅里達大學教授麥當諾（Michael McDonald）分析，這次大選的投票人數將達到約1.5億人，佔合格選民的65％，是1908年以來的最高投票率，將創下紀錄。

搖擺州衝刺

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普在密歇根州蘭辛的一次集會上致辭

這次選舉外界分析有9個搖擺州：德州、俄亥俄州、喬治亞州、佛羅里達州、愛荷華州、北卡羅萊納州、亞歷桑那州、賓夕凡尼亞州和明尼蘇達州。

拜登在周二（27日）就闖入傳統共和黨票倉喬治亞州，在競選活動抨擊特朗普是個騙子。他又說，特朗普對冠狀病毒的處理等同「投降」。他在溫泉城（Warm Springs）大會，誓言要成為「不分裂我們，但團結我們美國人的總統」和一個可以「治癒這個國家」的總統。

自1992年以來，民主黨在總統大選中就沒有獲勝過。但民調顯示，民主黨在這個南部州與特朗普民調不分上下。

特朗普則在密西根州第一大城蘭辛市（Lansing）開啟他這周的造勢之旅。

上一次，他意外的在這個知名的搖擺州內擊敗希拉里·克林頓（Hilary Clinton）。外界評估，誰能拿下密西根及佛羅里達州，是此次大選的關鍵。

特朗普打經濟牌，並向群眾說，若拜登獲勝，美國的「經濟復蘇」不會到來。他特別向該州婦女喊話，「你的丈夫，他們想重新就業，對吧。我們正在讓你的丈夫找到工作。」

星期三（10月28日），特朗普到了亞利桑那州，他的炮火向大型科技和互聯網媒體公司發射，認為他們不報道指控拜登涉貪的新聞，重申自己被媒體針對，十分不公平。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 德州意外成搖擺州

德州意外成搖擺州

本年美國大選的一大看點，是德州竟然變成雙方差距甚微的戰場州。但是上次大選，特朗普是以九個百分點的差距輕鬆壓倒對手對手希拉里。但此次德州成為「搖擺州」令外界驚奇。

外界分析，德州此次兩黨差距縮小的原因，在於許多大城市，譬如這幾年德州經濟發展持續，大城市如達拉斯（Dallas）或休斯頓（Houston）有許多大型公司企業遷入。因此，眾多來自加州等「自由派」民眾搬到德州，讓該州的民主黨票數增加。

來自台灣的移民潘哲蒲告訴BBC中文稱，來美多年，他從未看到那麼激烈的選戰，競選看板及標語充斥在德州大街小巷。

潘哲蒲已經把票投給了民主黨。他解釋說，除了「自由派」選民移入德州之外，他個人認為這次疫情的關係重創德州，因此德州人對於共和黨籍的州長及特朗普防疫政策十分不滿。「德州一開始時候，比起紐約市，疫情並不嚴重，但州長在特朗普的要求下解除封鎖等防疫措施，德州旋即成為全美疫情最嚴重的州，確診人數全美最多，失業率來到了8%。」

不過，雖然自由派的人數漸增，德州仍有許多忠誠支持共和黨的人口，特別是在該州大城市之外。同樣來自台灣，目前住在休斯頓的劉小姐告訴BBC中文，他們家族1949年後從中國到台灣，再移民到美國數十年，全家都是忠誠的共和黨支持者：「我們家族是冷戰時期的老中華民國派，堅持反共，但認同共和黨價值。我認為，美國是中產階級支持起來的國家，奧巴馬在任八年，卻試圖打擊中產階級的生活及價值，譬如將移民與非法移民混做一堆，炒作種族議題，我的非裔朋友反而不喜歡奧巴馬那一套。」劉小姐說。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 奧巴馬警告民主黨選民不要「自滿」或「懶惰」，讓特朗普像2016年一樣從後面追上，拿下勝利。

奧巴馬巡迴搖擺州

就在拜登計劃在未來幾天繼續在威斯康星州、密歇根州和佛羅里達州競選造勢時，民主黨籍前總統奧巴馬10月27日也到佛羅里達州為拜登拉票。

在大城奧蘭多（Orlando）舉行的選舉大會中，奧巴馬警告民主黨選民不要「自滿」或「懶惰」，讓特朗普像2016年一樣從後面追上，拿下勝利。

各界也在等待，高人氣的前第一夫人米歇兒‧奧巴馬（Michelle Obama）是否會現身替拜登站台。

無論如何，美國此次選舉空前激烈。「搖擺州」到底會屬意誰拿下大位，左右選情。此外，在新冠病毒大流行推動的投票浪潮下，超過6900萬美國選民已經通過郵寄或親自提前投票。

根據民調，特朗普在距離選舉日的一周，還處於落後狀態。

但是，根據港媒「香港01」報導， 2016年大選做出最凖確的民調公司之一，拉斯穆森民調（Rasmussen Reports）最新民調顯示，兩人差距開始迅速縮小。該民調發現，拜登的領先幅度從2星期前的12%，縮小到了一周前的3%，而現在，特朗普甚至領先一個百分點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登周二在亞特蘭大的一次集會上致辭

分析：特訪普的最後衝刺

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

如果特朗普下周輸掉白宮大位，那將不是因為他在競選過程中沒有全力以赴。

周二，他在密歇根州蘭辛市開啟了為期三天的跨州多處巡迴造勢活動。儘管小雨夾雜著冰塊在機場墜落，氣溫徘徊在冰點，但仍有數千人等待幾個小時為求見總統一面。

特朗普回應群眾的歡呼聲說：「我可是拼了命在做事。」人們一度回應說，「我們愛你」。

在大會上，美國總統繼續講了一個多小時的話，其中包括他對對手拜登並不意外的殘酷言語抨擊，以及對這個以汽車工業為主的州，在有關移民和貿易的話題上即興發表的言論。

他再次批判該州的民主黨籍州長惠特曼（Gretchen Whitmer）用強硬的手段防止新冠病毒蔓延。回應特朗普，民眾以熟悉的口號，「把她鎖起來」（Lock her up）的口號表達贊同。

眾所皆知，密歇根州可能是2016年美國大選的最大驚喜。儘管當年選舉前的民調顯示，特朗普大幅落後對手克林頓，但結果是特朗普在這州險勝。

如同上次選舉，這次民意調查顯示密西根的數據對特朗普並不樂觀，但共和黨人在造勢大會後告訴媒體稱到目前為止，特朗普在該州仍有勝算。