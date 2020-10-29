世貿總幹事任命添變數：美國反對任命前尼日利亞財長

圖像加註文字， 伊維拉今年66歲，有雙重國籍，有尼日尼亞和美國國籍，她曾兩度擔任尼日利亞財政部長，並短暫擔任過尼日利亞外交部長。

世界貿易組織（WTO）新任總幹事遴選進入最後階段。美國特朗普政府反對任命尼日利亞前財政部長，這意味著為期四個月的甄選程序遇到障礙。

按照慣例，世貿組織任命總幹事要經過全體164個成員國的一致同意。美國的反對並不意味伊維拉不能被任命，但美國仍能對最終決定施加影響。英國《衛報》援引日內瓦消息人士稱，美國的立場可能會受下周11月3日總統選舉結果的影響。

周三（10月28日）世貿組織提名委員會建議164名成員任命恩戈齊·奧孔喬·伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。如果成功任命，她將成為世貿組織第一位女性以及第一位非洲裔總幹事。

但批評世貿組織處理全球貿易不利的美國希望讓另一位女性掌托：韓國貿易部長俞明希（Yoo Myung-hee，又譯柳明熙）。美國稱她可以改革世貿。

在對世貿組織的批評中，為特朗普提供貿易政策建議的美國貿易代表辦公室表示，世貿"必須由在該領域具有實際經驗的人領導"。

該辦公室發表聲明稱，俞明希作為一名貿易專家「脫穎而出」，並「擁有成為該組織有效領導者所需的所有技能」。

聲明中還稱：「對於世貿組織和國際貿易來說，現在是一個非常困難的時期：25年來沒有進行多邊關稅談判，爭端解決機制失控，履行基本透明義務的成員國太少。世貿組織急需進行重大改革。」

星期三早些時候，世貿組織代表會議上討論這一任命後，發言人基思·洛克威爾（Keith Rockwell）說，只有一個成員國不支持伊維拉。

他說：「除了一個（成員國）今天發表意見的所有代表團都表示非常支持這一進程。」

《華爾街日報》援引幾位在場或了解情況的人士稱，數十個國家的政府迅速表態反對美國，稱美國正試圖阻撓和削弱這一全球貿易監管機構。

洛克威爾表示，世貿組織成員將在11月9日就總幹事遴選事宜舉行總理事會會議，希望屆時能就總幹事最終人選做出決定。他告訴記者，可能會有「瘋狂的活動」（Frenzied activity）確保最終任命獲得共識。

儘管一些非洲國家、加勒比海地區和歐盟已表示支持伊維拉，但中國和美國等許多成員拒絶公開宣佈其偏好。

伊維拉

圖像來源，Reuters/WTO 圖像加註文字， 伊維拉（左）和俞明希（右）都是世貿組織總幹事的候選人。

世貿組織總幹事的權力受164個成員國大使的約束。正如英國《金融時報》的艾倫·比蒂（Alan Beattie）所述，總幹事更像「安排聚會的管家，而不是決定每個人做什麼的主人」。

美國批評世貿組織偏袒中國，特朗普威脅退出世貿。在逆全球化，新冠疫情導致貿易下跌和貿易保護主義抬頭的背景下，世貿新任總幹事面臨諸多挑戰。

伊維拉和俞明希都有從政和國際貿易方面的經驗，都畢業於美國的大學。

伊維拉今年66歲，有雙重國籍，有尼日尼亞和美國國籍，她曾兩度擔任尼日利亞財政部長，並短暫擔任過尼日利亞外交部長。

在其職業生涯中，伊維拉大部分時間在世界銀行(World Bank)做經濟學家。最終升任常務副行長一職，基本算是該機構的二號人物。她一直是該銀行頭號人物的候選人，不過未能成功。

伊維拉目前是為促進疫苗全球公平分配的國際疫苗聯盟(Gavi)董事會主席。

職業生涯中她並未主要與貿易政策的細節打交道。但作為發展經濟學家和財政部長，她仍要經常處理國際貿易事務。

俞明希

俞明希更大程度上是貿易專家。她今年53歲，是韓國現任貿易部長，也是第一位執掌此位的女性。她在韓國政府服務25年間，多次擁有"第一位女性副部長/部長"等頭銜，被譽為「打破職場天花板之人」。

她說出生那年正值韓國加入關稅及貿易總協定，該協定是決定世貿組織如何運作的關鍵因素。