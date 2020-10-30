波蘭「幾乎完全禁止墮胎」裁定 引發多日大規模抗議示威

圖像來源，Omar Marques via Getty 圖像加註文字， 近日成千上萬波蘭人走上街頭，反對波蘭最高法院幾乎完全禁止墮胎的裁決。

近日成千上萬波蘭人走上街頭，反對波蘭最高法院幾乎完全禁止墮胎的裁決。

周四，波蘭最高法院裁定，因胎兒缺陷而墮胎違憲。在這個以天主教為主的國家，胎兒缺陷是墮胎為數不多的幾項合法理由中最常見的一項，隨後波蘭各地爆發抗議活動。

波蘭《選舉報》（Gazeta Wyborcza）進行的一項民意調查顯示，59%的受訪者不同意這一裁定。但強大的執政黨領導人表示，這一決定不可逆轉。

波蘭副總理雅羅斯瓦夫·卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）被廣泛認為是該國真正的權力掮客。他說，抗議活動企圖「摧毀」波蘭，他敦促人們「捍衛」國家和天主教會。

上周四，波蘭最高法院做出裁決，終止了一項波蘭為數不多的關於墮胎的法律依據。這一決定意味著，只有在強姦、亂倫或保護母親生命的情況下，女性才能終止妊娠。

反對者認為，這將侵犯女性基本的墮胎權利。但支持者認為，這項裁決將防止被診斷為唐氏綜合徵的胎兒流產。

目前這項裁決無法上訴，只有在官方公報公布後才生效，但目前不清楚何時會公布。

抗議活動

抗議者還發起罷工。組織者稱，許多公司已同意讓女性職工放假，這是受到1975年冰島婦女罷工的啟發，類似於2016年波蘭另一場示威遊行。

BBC駐華沙記者伊斯頓（Adam Easton）報道，由於沒有可靠數據，目前無法判斷罷工的範圍有多廣。

當地媒體報道，全國幾個城市都在舉行街頭示威，有數萬人參加。在首都華沙，人們高呼「這是戰爭」。

圖像來源，Omar Marques via Getty Images

波蘭外交部副部長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）對BBC表示，該裁決保護未出生的嬰兒不因健康缺陷而被歧視。

「以胎兒可能患有唐氏綜合徵為理由將其殺害，是一件殘忍的事...我們應該歧視唐氏綜合徵患者嗎？這些人和其他人擁有完全相同的權利。」他說。

周二，波蘭議會爆發混戰，中間派和左翼議員舉著寫有"恥辱"的標語，並對總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）大喊支持墮胎的口號。

左傾議員阿格涅什卡（Agnieszka Dziemianowicz-Bak）告訴BBC：「我們試圖展示與抗議者的團結，他們湧上街頭要求他們所要求的東西...一場關於女性生育權利的真正辯論。」

早些時候，總理莫拉維茨基呼籲結束示威活動，稱抗議者無視新冠疫情帶來的「巨大風險」。

他補充說：「選擇的自由是一項基本的東西，但我們都應該同意，為了有這種選擇的自由，我們必須活著。死者不能行使自己自由選擇的權利。」

多位聯合國人權專家周二（10月27日）發表聲明指出，波蘭的決定以保護未出生的胎兒的生命權為名，犧牲了婦女獲得安全與合法的終止妊娠服務的權利，這樣做違反了該國承擔的國際人權義務。

專家們說：「我們聲援波蘭婦女及其對平等的追求。我們呼籲當局維護抗議這項裁決的男性和女性的權利。」

事件背景

在波蘭，墮胎是一個極具爭議的問題，該國擁有歐洲最嚴格的法律。

波蘭民調機構CBOS2014年進行的一項民意調查發現，65%的波蘭人反對墮胎，27%認為可以接受，8%則未有看法。

但是，多年來的民意調查顯示，絶大多數人反對最近收緊法律。也有人對政府在沒有議會辯論或公眾諮詢的情況下，就推動改革表示憤怒。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 波蘭議會爆發衝突

波蘭每年有超過1000宗合法墮胎案例，但婦女組織表示，非法或在國外墮胎的數量可能約8萬至12萬。

到目前為止，幾乎所有的合法墮胎都是以嚴重的胎兒缺陷為理由，去年這一數字為98%，而最近的法令排除了這項理由。

觀察人士稱，政府和執政黨法律與公正黨似乎對抗議的規模感到驚訝，抗議導致民眾對天主教會的批評異常強烈。