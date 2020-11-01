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美國大選：周圍人都與你政見不同時該怎麼辦？
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美國大選：周圍人都與你政見不同時該怎麼辦？
13 分钟前
當你的生活中絶大部分人都與你的政治觀點格格不入時，生活會是什麼樣子？在美國的一些地區，面臨這種情況的年輕人，把目光投向網絡，希望在那裏找到自己的歸屬感。
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