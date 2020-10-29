肺炎疫情：第二波高峰壓境 歐洲重啟全面或局部封鎖

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國再次舉國封鎖抗疫，但公共服務不停

歐洲新冠疫情第二波高峰壓境，世界衛生組織統計顯示10月最後一周每日病死人數比一周前增40%。法國和德國這兩大經濟體決定重啟全國封鎖隔離措施，英國情勢嚴峻但抗疫措施尚未升級。

官方統計顯示，法國每日新冠病死人數達到四月份以來最高峰，超過240人，每日新增確診病例超過3.6萬；德國每日新冠死亡人數也在逼近三位數，確診新增病例接近1.7萬；英國每日病死人數超過300，新增病例接近2.5萬。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱歐洲「深陷第二波疫情」，預計「今年聖誕將大不同於尋常」。

全球股市近日跌勢不止。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國總統馬克龍說，第二波疫情將比第一波更嚴峻，時局將更艱難

怎麼走到這一步？

2020年春，第一波疫情高峰重創歐洲部分地區，相比之下，其他國家倖免了最壞的遭遇。

意大利、西班牙、法國、英國和其他一些地區當時受疫情打擊最嚴重，先後採取了嚴格的封城鎖國和其他限制性防疫行動，各項疫情指標陸續大幅度降低，但都為此付出重大經濟代價。

進入夏季，各地的防疫控制措施開始陸續鬆綁，非生活必需品商店、餐館和酒吧開始重新營業，旅行也開始恢復。

到了8月份，感染和死亡病例數重新上升，中秋過後升勢明顯加快，引起決策者警覺。

而且，一些躲過上一次高峰襲擊的國家，比如捷克共和國和波蘭，這次也未能倖免。整個歐洲大陸大部分地區都出現令人警惕的感染率。

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英國：三級制封鎖

一項最新研究認為，目前英格蘭每天有多達10萬人感染新冠病毒。

位於倫敦的帝國理工學院所做的這項研究顯示，疫情擴散正在加速，估計感染人數每九天翻一番。

報告作者稱，英國處於「嚴峻時刻」，「必須做出改變」。

不過，英國在英格蘭實行的「三級制封鎖」系統目前沒有改變。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，該系統是「適度」且「平衡」的方法，可以在挽救生命的同時保護經濟。

法國：「絶不能崩潰」

法國宣佈從10月30日開始全民居家隔離，除非必需上班或醫療原因，出門必須先填表陳述理由。禁止一切社交聚會。

法國總理卡斯泰宣佈，6歲以上的學生在課堂上一律要戴口罩；這個強制規定原來只適用於11歲以上的學生。政府還敦促僱主讓員工盡量一周五天都在家工作。

與上一次不同的是，公園和集市這次都照常開放。

法國總統馬克龍28日在宣佈最新封鎖計劃的電視講話中說，法國和歐洲鄰國一樣陷入突然加速反撲的疫情。

但是，他強調公共服務和工廠生產不停，經濟「絶不能停滯或崩潰」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國總理默克爾說，今年聖誕將大不同於往年

德國：「漫長的冬季」

德國的抗疫封鎖較法國略微寬鬆，從11月2日起在全國範圍實施部分封鎖隔離，直至月底。這是默克爾的聯邦政府與16個州達成的協議。

健身房、影劇院、餐館和酒吧關閉，但允許外賣；學校和幼兒園不關門；社交接觸規定不能超過兩戶人家、最多10人；旅遊暫停。

小企業和自僱職業者因此蒙受損失，可以向政府申請補償，金額不超過去年11月收入的75%。

德國總理默克爾警告說，今年冬季將是「漫長、煎熬的四個月」。

她29日向國會表示：「這次大流行使得自由這個概念成為關注焦點。自由的意思不是每個人只顧自己，而意味著責任 — 對自己、對自己的家人和同事的責任。它告訴我們，我們都是整體的一部分。」

她在國會講話時遭到極右翼成員起哄，被扣上「冠狀病毒獨裁」的帽子，但反駁稱陰謀論和假信息削弱了抗疫努力。

歐洲其他國家

歐洲不少國家都爆發了民眾反對封鎖隔離的遊行示威，包括德、法、英。

雖然第二波疫情高峰席捲了整個歐洲，但並非所有國家都採取全國封鎖抗疫的行動。

波蘭最新每日死亡超過300例，新增感染超過2萬例。政府在全國範圍實行局部地區封鎖 — 「紅區」隔離，具體包括小學和餐館部分關閉。

意大利是歐洲第一輪新冠疫情的震中，這次也未懈怠，制定了新的限制措施，為期一個月。全國所有餐館、酒吧下午6點必須關門，但可以繼續外賣。健身房、游泳池、影劇院都關門，但博物館、畫廊、展館可以繼續開放。禁止群體聚集的婚禮、洗禮和葬禮儀式。

西班牙政府25日宣佈全國緊急狀態，開始實行全國宵禁。除加納利群島之外，其他地區的民眾晚上23:00點到次日早上06:00點必須待在家裏，不得出門。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利博物館、畫廊第一波疫情中關閉，這次繼續開放

捷克共和國是目前歐洲每10萬人感染率最高的國家，兩周內每10萬人中有1448人感染。政府已經實施部分封鎖措施，關閉餐館、酒吧、舞廳，禁止公共場所飲酒，禁止6人以上聚集，公共交通場所必須戴口罩。大學宿舍暫時關閉，學校進行線上教學。幼兒園會持續開放，在重症病房工作的醫護人員子女會有特別補助。

荷蘭實行為期四周的部分封鎖，酒吧、餐館、咖啡館等場所從10月14日晚上起關閉，僅允許外賣服務。 夜間八點之後，雜貨店被禁止銷售酒精飲品。但是學校不停課。 人們被要求在家中工作，公共交通維持最基本服務。

比利時的人均感染率之高居歐洲第二，自4月6日第一輪疫情高峰過後，現在各項指標又迅速抬頭。 總理德克魯 28日發表電視講話，稱局勢「嚴峻」。