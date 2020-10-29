美國大選前與印度簽署軍事協議令中國警惕

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， （從左到右） 美國國防部長埃斯珀和國務卿蓬佩奧會見了印度國防部長辛格和外交部長賈尚卡爾。

美國總統大選前，印度和美國政府簽署軍事協議，在德里與北京之間緊張的邊界對峙之際分享敏感的衛星數據。中國批評美國「破壞地區和平」。

獲得此類數據對於精確制導導彈、無人機和其他軍事目標至關重要。

周二在德里舉行的年度「2+2」高層會談後，兩國宣佈了這項協議。

專家們表示，加強印美關係，旨在對抗中國在該地區的影響力。

在這次美印會談中，美國國防部長埃斯珀與印度國防部長辛格舉行了會談。美國國務卿蓬佩奧也會見了印度外長賈尚卡爾。

賈尚卡爾周二表示：「過去20年來，我們（美印）雙邊關係在實質內容、層面和重要性上穩步增長。」 他補充說，這次會談使兩國能夠「在國家安全問題上進行更深入的接觸」。

《地理空間合作基本交流與合作協定》（BECA）是美國與其密切合作伙伴簽署的為數不多的協議之一。它允許印度訪問美國的一系列敏感的地理空間和航空數據，這些數據對軍事行動至關重要。

雙方還簽署了一系列在核能、地球科學和替代醫學領域的其他協議。但 BECA 是其中最重要的交易。

一位印度防務事務消息人士告訴路透社說，這將允許美國「向印度提供美國（過去）供應的飛機的高級導航輔助設備和航空電子設備」，這也意味著美國可以在向印度出售的飛機上安裝高端導航設備。

敏感的時機

這次美印軍事協議的簽署，正值中美和中印關係都處於緊張之際。

印度在喜馬拉雅山地區中印有爭議的邊界上與中國處於對峙狀態。

今年6月，中印雙方軍隊爆發肢體衝突，約20名印度士兵在衝突中喪生，中方死傷數字不詳。雖然數月來兩國為緩和緊張局勢而舉行外交會談。但迄今為止，並未能緩和敵對行動。

近幾個月來，中美關係也惡化，美國總統特朗普一再批評北京處理冠狀病毒大流行。在大規模抗議之後，美國還指責中國在香港實施新的安全法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度一直向中印邊境派遣增援部隊。

這項協議是深化印美軍事關係的又一步驟。印度目前是俄羅斯最大的國防裝備採購國之一，大約60-70%的印度武器是由俄羅斯供應的。

美國希望改變這種狀況，並已成為印度近年來增長最快的武器供應國之一。此類計劃在兩國領導人的聲明中都有呼應。

蓬佩奧國務卿在凖備與印度領導人會談時表示，美國和印度必須共同努力，應對中國給安全和自由帶來的威脅。

對抗中國

BBC駐德里的記者瓦伊迪亞納坦說，美國兩位最資深的內閣部長在這一時間點上親自到印度參加這次會談，說明了美方對這次會談的重視。

瓦伊迪亞納坦表示，對抗中國在南亞地區的影響是美國官員此行的首要主題，之後他們還將訪問斯里蘭卡、馬爾代夫和印度尼西亞，後面這些國家與北京有著密切關係。

這是印美「2+2」年度對話的第三屆。第一屆於2018年在德里舉行。最新的這次對話原定於今年年初舉行，由於新冠疫情全球大流行而推遲，而且離美國大選日只有一個星期。

分析人士表示，這一時機意義重大，突顯出印度是美國的首要任務。

BBC記者潘迪說，鑒於目前的地緣政治形勢，這筆交易是很關鍵的。美國似乎已經感覺到要抓住印中邊境對峙的機遇，並希望進一步提升美國在該地區的作用。

它被視為向中國發出一個信號，即華盛頓把德里當做關係密切的軍事盟友。這也很可能進一步支持特朗普政府的反華言論。

潘迪說，但印度官員將不得不走一條緊繃的外交鋼絲。

她認為，德里繼續與北京舉行軍事會談，以緩和邊境緊張局勢，和平解決雙方衝突符合印度最佳利益。特別是在印度正在與新冠疫情大流行進行長期鬥爭的時候，它不希望發生衝突，即使是有限的衝突。

潘迪指出，這一點從印美兩國領導人在會晤後聯合舉行的記者招待會上的發言中可見一斑。

雖然辛格和賈尚卡爾在聲明中沒有直接提及中國，但埃斯珀和蓬佩奧都對中國大加抨擊。

潘迪說，印度也將注意它與俄羅斯的關係。因此，看看德里如何平衡與華盛頓和莫斯科的軍事和戰略關係會很有意思。

圖像來源，Indian Ministry of External Affairs/Handout 圖像加註文字， 中國外交部批評蓬佩奧的「冷戰零和思維」，要求他「停止炒作中國威脅，停止挑撥中國同地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。」

針對美國國務卿蓬佩奧訪問印度等國時針對中國的言論，中國外交部發言人汪文斌表示，「蓬佩奧對中方的攻擊指責，毫無事實依據，暴露了他所持有的冷戰思維和意識形態的偏見」。

汪文斌在外交部例行發佈會上批評蓬佩奧的「冷戰零和思維」，要求他「停止炒作中國威脅，停止挑撥中國同地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。」