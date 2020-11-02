美國大選：BBC整理開票之夜的重要看點及注意事項

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 因為郵寄選票空前激增，在計票初期的領先者不一定就會獲勝，因此對計票初期的結果保持警覺（圖為2016年美國大選開票前充滿懸念的一刻，資料照片）。

11月3日，美國人將前往投票站投票，決定是將喬·拜登（Joe Biden）或唐納德·特朗普（Donald Trump）送進白宮。

誰勝誰負難以預測的選舉之夜即將到來，BBC整理出當晚需要注意的細節以及大選看點。

幾個重要細節：

要贏得美國總統大選，並非是從總得票數分出勝負。真正決定選舉結果的是所謂的選舉人團（electoral college）制度。候選人需要從538個選舉人票中，拿到至少270張過半的選票才能勝出。

與過去選舉相比，郵寄投票數比上次多了好幾百萬張。這便意味著，因為需要收集和計算郵寄選票，肯定會需要好幾天時間等待結果。

而且，因為郵寄選票空前激增，在計票初期的領先者不一定就會獲勝，因此請對計票初期的結果保持警覺。

選舉關鍵詞：

領頭羊州（Bellwether state）：或稱風向州，像俄亥俄州和密蘇里州。根據過去經驗，誰在該州獲勝幾乎就代表他能拿下大位。

出口民調：當選民離開投票地點時進行的面對面投票調查。從出口民調中獲得的數字與實際的選票記錄不同，後者才會用於選舉最終結果。

選舉人團：美國總統和副總統由選舉人團投票產生。一組選舉人，每四年碰頭參與一次選舉。在選舉日後幾周，投票選出總統和副總統。美國各州選舉人名額按各州在國會參眾兩院的議員人數確定，即每州2名參議員加上眾議員；即使人口最少的州也至少有3名選舉人（2名參議員加1名眾議員）。選舉人團由538人組成，一人一票，獲選舉人團選票超過270張既告勝選，選民投票結果是多數還是少數無關緊要。通常選舉人會把票投給本州最多選民支持的候選人。

預測及確認選票：在選舉之夜，選票的計算將用於預測每個州和全國投票的可能獲勝者。但是，直到清點足夠票數，且能宣佈明確的獲勝者之後，各州才會開始「確認」結果。這些過程包括數月來的投票（郵寄），選舉日當天的出口民調以及當日實際票數的清點。

搖擺州或戰場州：這些州缺乏明確的黨派認同，這意味著它們成為民主黨和共和黨候選人爭取的對象。

紅州或藍州：投票傾向於特定政黨的州，紅色州屬共和黨，藍色州則代表民主黨。

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如何知道誰獲勝?

今年的郵寄投票大量湧入，將使人們很難在初期就知道誰獲勝。

對於如何以及何時開始計算郵寄選票，不同的州有不同的規則。這意味著它們何時呈報該州最後的投票結果，彼此之間差距很大。

有一些州，例如佛羅里達州和亞利桑那州，在11月3日之前幾周便開始進行預先處理郵寄選票。但是，威斯康星州和賓夕法尼亞州等其他州，則要等到大選日才能開始處理這些票，它們的計票速度因此可能會比較慢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據過去經驗，誰在俄亥俄州和密蘇里州獲勝幾乎就代表他能拿下大位。

更令人困惑的是，各州接受郵寄投票的截止日期有所不同。

有些州，例如喬治亞州，只將11月3日當天及之前收到的郵寄選票視為有效票。但是在俄亥俄州，只要是在11月3日之前寄出，之後收到的郵寄選票都視為有效票。

無論如何，可以肯定的是，在某些州要取得最終完整的投票結果，會花上數周的時間。這意味著我們幾乎無法預測哪一天可以確定獲勝者。

但是，在過去的選舉中，情況並非如此。

過去幾次大選，通常你可以將手錶設置為美東時間23:00，彼時選票大致計算完畢，結果很快就能知曉。 2008年的大選凖時在晚上11點，西岸投票後1小時後，就大致知道選戰結果，2012年的大選則是晚了15分鐘知道勝負。

不過，上一次大選，直到美東時間深夜1:35，特朗普確定在賓州擊敗克林頓（Hilary Clinton）之前，他能拿下總統大位都還被視為不可能的。

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不要被這些陷阱迷惑

今年還有一些其他事情需要注意。

首先，計票初期的結果，可能會讓你誤以為誰將勝出。部分原因是各州之間的計票差異很大。

在某些州，將首先計算在選舉日親自投票的人數。由於早期民調顯示特朗普的多數支持者計劃在11月3日才去投票，因此預計這些票數將有利於特朗普。但是，在其他州會將先計算11月3日之前的郵寄投票，或者將其與當天在投票站的投票包裹計算，而這些州的初步結果可能會有利於拜登，因為此次大選民主黨比共和黨支持者更傾向郵寄投票。

「選舉欺詐」也日益引起人們關注，這是特朗普競選活動反覆提及的事情。不過，重要的是，在美國選舉舞弊的情況極為罕見，沒有證據表明郵寄投票特別容易有舞弊情況出現。2017年，布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的一研究表示，總體而言美國的投票欺詐率在10萬分之4至10萬分之9之間。

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如果當晚沒有明確的獲勝者將會如何？

如果11月3日沒有明確的結果知道誰勝出，我們將需要等待數天或數周才能完成投票計算。通常不會在當天晚上就能匯總所有選票，今年或需要更長時間。

另外，此次選舉也可能會有法律糾紛出現，這會增加選舉結果的不確定性，同時意味著法院可能會發揮作用。

特別要注意的州

我們知道最終結果會很慢，但仍有一些州可能會為我們提供初步線索。

北卡羅來納州將在當地時間19:30結束投票，而該州計算選票的腳步會比較快。2016年，特朗普以些微優勢拿下了北卡，而這次兩黨在那又面臨激烈對決。無論誰獲勝，對他們來說將意味著一個美好的夜晚。

緊接著，當地時間晚上8點，佛州最後一個投票站將在佛羅里達州關閉。過去選舉中，兩黨在這個搖擺州都有輸有贏，今年情勢雷同。特別要注意的是：在佛羅里達州將先計算選舉日之前的投票和郵寄投票，情勢將比較有利於拜登。

搖擺州大賽

在當地時間晚上9點，亞利桑那州將關閉投票站。

亞利桑那州已經從10月20日開始計算選票。特朗普2016年在這裏取得了勝利，但現在的民調顯示出拜登些微領先。在佛州與亞利桑那州，很早就去投票的人可能會投給拜登，因為他的支持者也更傾向於在選舉日前提前投票或通過郵寄方式投票。

在其他一些州，官員們要等到11月3日當日才計票。這意味著我們將不得不陷入等待結果的情況，結果將影響全美。

在俄亥俄州，投票將於當地時間19:30結束。州政府將在選舉日提供初步計票結果，但在最終投票總數通過核實之前，不會再發佈任何計數，但票數核實需在11月28日之前完成。俄亥俄州不只是重要搖擺州，而且還是總統當選人的預測州：自第二次世界大戰以來，每次拿下該州的人就能拿下總統大位。

賓州的投票將在選舉日，當地時間晚上20:00點結束。想要入主白宮的兩位候選人都把此地作為重要戰場，因為這裏是拜登的出生地，而特朗普在2016年以一個百分點的優勢獲勝。

在威斯康星州和密歇根州，投票將於當地時間晚上21:00點關閉。希拉里2016年在那裏敗陣之後，民主黨人一直在該州耕耘。現在，一些民調顯示拜登處於領先地位，但該州情況仍然膠著。鄰近的密歇根州，也是另一個重要搖擺州，同樣受到密切關注，該州最後的結果對兩位候選人的勝利至關重要。

其他選舉

總統大選不是此次唯一的選舉。

兩黨都將密切關注美國參議院的選舉，目前民調顯示共和黨有多於民主黨三席以上的優勢。

特朗普的戰友格雷厄姆（Lindsay Graham）面臨著自己在南卡羅來納州的政治生涯危機，因為他正面臨著民主黨人哈里森（Jaime Harrison）的嚴峻挑戰。格雷厄姆自2003年以來一直擔任該州參議員，但由於對與特朗普的忠誠關係，他不再被一些選民支持。

在緬因州，共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）可能很快就會失業。柯林斯女士目前是該黨內為數不多的溫和派成員之一，但由於特朗普的關係，她仍可能會在這個特朗普很不受歡迎的地方，受到連坐懲罰而輸掉選舉。

不僅如此。美國還在將考慮100多種投票措施。在加利福尼亞州，全民公決正在尋求推翻一項法律，該法律將完全取消現金保釋，改以根據風險評估，再決定是否在開庭審理之前，先從監獄中釋放嫌犯。