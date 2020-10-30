法國尼斯襲擊案：一文了解襲擊者、受害者與事件背景

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬克龍表示，用於保護教堂和學校等公共場所的警衛人員將從3000人增加到7000人。

法國南部城市尼斯的一座教堂周四（10月29日）發生持刀襲擊事件，造成3人死亡。嫌犯被警察開槍擊中，目前在醫院接受治療，情況嚴重。

法國總統馬克龍稱周四的襲擊事件為「伊斯蘭恐怖襲擊」。法國當局部署了數千名士兵保護教堂和學校，並將國家安全警戒級別提升至最高水平。

馬克龍表示，用於保護教堂和學校等公共場所的警衛人員將從3000人增加到7000人。

教堂內發生了什麼？

法國反恐檢察官讓-弗朗索瓦·裏卡德（Jean-François Ricard）在新聞發佈會上說，監控錄像顯示，嫌疑人周四（10月29日）早上經尼斯火車站抵達尼斯，並在那裏換了衣服。

然後嫌疑人步行400米，在當地時間8點29分進入尼斯聖母聖殿。他襲擊並「幾乎斬首」了一名老婦人，另一名男性受害者的喉嚨也受了致命傷。第二名受害女性試圖逃出教堂，來到附近的一家酒吧，但後來因傷勢嚴重死亡。

裏卡德稱，受害者成為目標的唯一原因是，他們當時在教堂裏。裏卡德還稱，當警察到達現場時，嫌疑人以一種「威脅的方式」靠近，並反覆說「真主至大」（Allahu Akbar）。

警方首先用泰瑟槍擊中了他，然後向他發射了實彈，隨後他被送往醫院。

除了襲擊所用的刀片，警方還在嫌疑人的一個包裏發現了另外兩把刀。此外，還發現了嫌犯的兩部手機和一本《古蘭經》。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 事發現場

住在教堂附近的目擊者克洛伊（Chloe）對BBC表示：「我們聽到很多人在街上大叫，從窗口看到有很多很多警察來了，還有槍聲，很多槍聲。」

全球各國政府都譴責了周四的襲擊事件，包括美國、土耳其、埃及、卡塔爾等。

受害者是誰？

警方沒有披露受害者的名字。但裏卡德表示，第一位受害女性的年齡為60歲，她的屍體在教堂入口處附近被發現。

據法國媒體報道，去世的男性受害者是負責維護教堂的工作人員，據說他留下了妻子和兩個孩子。裏卡德說，他今年55歲。

第三名受害者是女性，今年44歲。她在被數次刺傷後設法逃到附近的咖啡館，但隨後死亡。

襲擊者是誰？

警方還沒有確認嫌疑人的姓名，但法國和意大利媒體稱其為卜拉欣（Brahim Aioussaoi）。

裏卡德說，嫌疑人是1999年出生的突尼斯人。據說他於9月20日進入歐洲，乘船到意大利蘭佩杜薩島，後抵達法國。

儘管尚不清楚他是如何離開蘭佩杜薩或到達法國的，但發現嫌犯帶著意大利紅十字會簽發的一份文件。

突尼斯當局也展開調查，但一名高級司法官員表示，嫌疑人在該國未被列為恐怖分子。

事件背景

本月早些時候，一名教師在巴黎郊外被斬首。近幾周來，伊斯蘭暴力再度成為法國的熱議話題。

帕蒂（Samuel Paty）在一次關於言論自由的課上向學生展示了先知穆罕穆德有爭議的漫畫，之後一直受到威脅。伊斯蘭教禁止展現先知穆罕默德和真主的圖像。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 巴黎、圖盧茲、里昂和其他一些城市民眾集會示威遊行，譴責暴行，聲援遇害的歷史教師山繆埃爾·帕蒂（Samuel Paty）

全國各地的人們聚集在一起哀悼他時，這起謀殺案在法國重新開啟了關於世俗主義和言論自由的辯論。

總統馬克龍承諾打擊伊斯蘭激進派，但他的回應遭到了抗議，還有人呼籲在一些穆斯林國家抵制法國商品。

法國近年發生的重大恐怖襲擊事件

2020年10月：法國教師山繆埃爾·帕蒂在巴黎郊區一所學校外被斬首

2020年9月：兩人在巴黎靠近《查理周刊》前辦公室附近被刺傷，2015年伊斯蘭武裝分子在此處發動了致命襲擊。

2019年10月：一名法國警方IT職員在巴黎警察總部刺死三名警察一名平民，隨後被擊斃。

2016年7月：兩名襲擊者襲擊了法國北部城市魯昂（Rouen）的一座教堂，一名神父被割喉而死，另一名人質嚴重受傷。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 教師山繆埃爾·帕蒂之死在法國引發討論

2016年7月：一名襲擊者駕駛大型卡車衝入尼斯慶祝巴士底日的人群，造成86人死亡，伊斯蘭國稱對襲擊負責。

2015年11月：槍手和自殺式爆炸襲擊者對巴黎巴塔克蘭音樂廳、一個主要體育場、餐廳和酒吧發動了多起襲擊，造成130人死亡，數百人受傷。