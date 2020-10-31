中共五中全會、美國大選、對台軍售和本周更多好故事

10月最後一周，中共五中全會閉幕，針對中國經濟社會發展的第14個五年規劃有了基本陳述。距離美國總統大選日越來越近，兩黨候選人做最後衝刺。七天內， 美國政府兩次宣佈對台灣出售武器，前所未見。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

1. 中共五中全會閉幕

各界廣泛關注的中共五中全會29日在北京閉幕並發表會議公報。

五中全會公報的內容除按慣例重申中共馬、列、毛、鄧、江、習的傳承序列說法，重申以習近平為核心的黨中央和推動「國內大循環」和「雙循環」等內容外，更主要是要求中共「保持戰略定力」，「發揚鬥爭精神」，「於變局中開新局」。公報未提及中共下一屆領導人安排。

公報還對「十四五」、也就是第14個五年規劃制定作出部署。

2. 美國大選與中美關係

距離美國總統大選選舉日越來越近，兩黨候選人特朗普（Donald Trump ）及拜登（Joe Biden）都在做最後的競選衝刺。今年大選因為戰況膠著，「搖擺州」再次成為兩大黨的兵家必爭之地，成為左右競選勝負的關鍵。特朗普這兩天前往密西根以及亞歷桑那州，拜登則在喬治亞州做最後衝刺。

同時，前總統奧巴馬（Barack Obama，台灣譯歐巴馬）高調到佛羅里達州為拜登站票引人矚目。

根據美國佛羅里達大學教授麥當諾（Michael McDonald）分析，這次大選的投票人數將達到約1.5億人，佔合格選民的65％，是1908年以來的最高投票率，將創下紀錄。

3. 美國對台軍售

美國大選結果就快揭曉，美國政府在七天內兩次宣佈了針對台灣的軍售案，前所未見。這在美中以及兩岸關係緊繃的當下，引起矚目。同時，這也是美國總統特朗普（Donald Trump）上任後第九次宣佈對台軍售。

但此次軍售案遭致北京的強烈反對。中國外交部發言人趙立堅10月26日在外交部記者會上宣佈，「為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛克希德•馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美方對台出售的武器，對中國有什麼影響？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 錢學森與他的律師格蘭特·庫珀（Grant Cooper）在1950年一場驅逐出境的聽證會上。

4. 錢學森：被美國驅逐的科學家，卻為中國奠定了太空探索基石

一位中國的火箭技術科學家在美中兩國的登月計劃中發揮了作用，但在美國，他幾乎被遺忘了。

在上海有一座博物館，當中展出七萬件展品，全部都是圍繞同一個人的——「人民的科學家」錢學森（Qian Xuesen）。

錢學森是中國「導彈之父」和「航天之父」。他的研究幫助發展出中國第一枚人造衛星發射時所用的火箭，以及作為中國核武器庫組成部分的導彈，他被奉為國家英雄。

但是在美國那裏，那個他曾經學習和工作十多年的地方，他的重大貢獻幾乎沒有人記得。

圖像來源，AFP / Getty Images 圖像加註文字， 朝韓長期對峙導致親人離散。圖為2000年首爾一場離散家屬會面活動上，64歲的朝鮮兒子，哭泣地擁抱自己86歲的韓國母親。

5. 朝鮮戰爭70週年

「那是1950年的一個禮拜天，我們當時正在教堂裏，聽說要打仗，心裏很痛苦。」朝鮮戰爭的親歷者李先生曾向BBC回憶說。北朝鮮軍隊在6月25日進入韓國，不到一星期，就拿下韓國首都漢城（現稱首爾）。

幾天后，北朝鮮軍隊開進位於朝鮮半島中心的原州，當時李先生一家就居住在此。"你可以想像到我們的恐懼。"

距離朝鮮戰爭的爆發已經過去70年，在美國它是「被遺忘的戰爭」，在中國它是「抗美援朝」，在朝鮮半島，這場戰爭造成的傷痕依然未能癒合。