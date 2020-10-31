美國大選：社交媒體凖備好了嗎？

圖像來源，LAZINGBEE

美國總統大選投票日逐漸逼近，沒有多少美國人確定投票日當天晚上就能知道結果。

由於郵寄選票的數量突破以前的數字，開票作業勢必更久，投票結束到開票完成可能會花上好幾天，甚至有可能要數周時間。

這段不確定的時間讓許多人擔心會發生社會騷亂和不安，雙方陣營都可能會宣稱贏得總統大選，錯誤消息可能會漫天充斥。

社交媒體上的憤怒和仇恨言論，假消息可能會火上澆油，助長緊張情勢。

負責主要社交媒體的幾家大型科技公司有什麼對策嗎？

最有效的終極辦法就是暫時關閉他們各自所屬的社交媒體，但這也是科技公司最不願意發生的事。

推特表示，在投票日結束之後，不會允許任何候選人在官方公布選舉結果之前在推特上面自行宣佈勝選。

推特也不會允許候選人髮表或轉發任何鼓勵干擾選舉過程的內容，如果發現的話，推特會將用戶導向關於開票狀態凖確即時的消息來源。

這樣聽起來，推特似乎不會刪除疑似有問題的推文，甚至也不會查禁或封鎖，但是會在推文上註解標籤。

更重要的是，推特為自己保留了一些空間，如果事情鬧得不可收拾，推特還有辦法採取更多行動。

臉書負責全球事務和通訊的副總裁克萊格（Nick Clegg）對媒體表示，在極端情況下臉書已經凖備好採取應急措施，但所謂的應急措施指的是什麼臉書並未表明。

《華爾街日報》的報道說，臉書的計劃可能包括改變動態消息的運算方法，阻擋傳播暴力和假新聞的熱門貼文。

臉書還可能會暫時停用某些和選舉結果錯誤消息有關的關鍵字標籤，降低刪除貼文的門檻。

這些做法以前臉書也在其他地方實施過，例如斯里蘭卡和緬甸等地。

除了上述的可能措施之外，臉書已經在有關投票的錯誤消息上註解標籤，臉書還和路透社合作，在投票結束之後提供關於選舉結果的正確消息。

在美國很受歡迎的Reddit凖備採取比推特和臉書更為嚴格的措施，任何試圖誤導或扭曲選舉結果的消息都會被刪除。

Reddit還推出專頁，所有關於選舉過後的消息都將被歸類到這個專頁，並鼓勵用戶查詢並核實有關選舉結果的消息。

屆時將有熟悉選舉事務的專家來回答用戶任何關於選舉和投票之後可能情況的問題。

谷歌和美聯社合作，提供選舉結果消息，如果在投票結束後搜索選舉結果消息，谷歌搜索會把用戶帶到美聯社的更新消息。

谷歌還表示，在投票日過後，會暫停關於美國總統選舉、候選人或選舉結果的廣告，以免廣告在投票過後造成誤會。

YouTube表示不會允許「關於投票的誤導消息，或鼓勵干擾民主過程的內容」。

如果有人錯誤的宣稱郵寄選票存在舞弊試圖影響大選結果的話，也會被YouTube刪除。

比起推特和臉書，YouTube的做法更為嚴格。

Snapchat和上述幾家社交媒體公司稍微不同，Snapchat沒有動態消息，錯誤消息在該平台上較不容易散播。

但是，Snapchat提醒其「明星級用戶」不要放大關於選舉的錯誤消息。

Snapchat還表示他們內部有特別任務組，「保護我們的平台不受到任何濫用」。

圖像來源， bbc

TikTok表示在選舉期間和獨立的事實核查員合作，將會刪除和總統大選及投票有關的錯誤信息。

TikTok還在手機程序的通報機制中加入選舉錯誤信息的選項，以便用戶通報可疑內容。

TikTok表示，將會繼續支持用戶社區，維持平台的完整健全。