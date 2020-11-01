美國大選：郵寄投票反應踴躍 候選人拉票最後衝刺

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美國大選前最後一個周末，美國總統特朗普和民主黨參選人拜登都盡最後努力拉票。兩人日前都繼續到立場搖擺的州份拉票。

其中，拜登到密歇根州舉行造勢活動，獲得前總統奧巴馬站台，奧巴馬說美國人已經受夠特朗普政府的混亂。而特朗普就在賓夕凡尼亞州舉行競運集會，聲言這次選舉將會出現一次「巨大的共和黨勝利」。

雖然正式選舉日是周二（11月3日），許多選民已經預早投票，數量是近屆美國總統選舉最多的一次。

民間營運的美國總統選舉統計網站「美國選舉項目」（US Election Project）的數字顯示，截至10月30日共有約8500萬名美國選民投票，這個數字已經比2016年總統選舉提早投票的數字要多，其中有5500萬人以郵寄方式遞交選票。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普繼續舉辦多場以傳統方式舉行的競選活動。

「拯救美國夢」

特朗普在賓夕法尼亞州一連舉行四個競選大會，說18世紀的美國獨立運動在賓夕法尼亞州開始，這個州在周二的投票中，將會「拯救美國夢」。

他又提到自己早前與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）確診新冠肺炎的事件，稱確診肺炎打破了那些他與梅拉尼婭並沒有一起居住的傳言。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普說，賓西法尼亞州周二舉行投票將會「拯救美國夢」。

特朗普的集會大多以傳統方式舉行，與支持者親身會面，大多數人都沒有戴上口罩，也沒有採取社交距離措施。而拜登就選擇以類似汽車電影院的方式舉行集會，規模比較小，也遵從社交距離措施。

奧巴馬為拜登站台的時候說，以前的日子大家都會強調照顧其他人，而不是搶著爭風頭。他說如果選民投票支持拜登，白宮將可以反映出這些價值觀。

拜登發言的時候又揶揄特朗普，說他是時候把自己的東西「打包好，然後回家」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧巴馬首次現身拜登的競選集會。

郵寄投票

選票跟蹤數據庫「美國選舉項目」（US election Project）由佛羅里達大學學者邁克爾·麥克唐納（Michael McDonald）營運，他的研究集中在統計各個州份預先投票的數字。

最新的狀況顯示，目前加利福尼亞州有約910萬名選民已經投票，是美國各個州份最多，排名第二的是得克薩斯州。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 多個美國州份因應新冠肺炎疫情，放寬選民提早或以郵寄方式投票的要求。

多個美國州份因應新冠肺炎疫情，放寬選民提早或以郵寄方式投票的要求。例如，在這次選舉中許多州都容許選民以「擔心新冠肺炎疫情」為由，要求以郵遞方式遞交選票。部份州就容許選民以郵寄方式收到選票後，把選票投放進指定收集箱，讓他們不用排隊等候領取選票。

許多州政府也相應地調整收集郵寄選票的時間，其中明尼蘇達州和南達科他州（South Dakota）在選舉日前46天已經開始收集選票，而北卡羅來納州的選舉委員會就會接納在11月12日或之前收到的所有選票，但條件是選票信封上的郵戳日期，必須顯示載有選票的信封在11月3日或之前投遞。

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但許多州預早投票的情況都出現問題，其中佐治亞州選民即使選擇提早親身投票，許多人仍然需要排隊等候。

預早投票和郵遞選票在多個州份也引起法律訴訟，其中賓夕法尼亞州最高法院裁定，所有郵寄選票都必須使用無法追查寄件人的信封投寄，否則會被視為廢票，這令當地媒體擔心許多原本應該有效的選票變成廢票。

美國多地都有關於如何計算郵遞選票的爭議，在其中44個州共有約300宗相關訴訟。內容主要是共和黨人要求當局要限制只可以讓某些選民以郵遞方式投票，但民主黨人認為這等同奪去某些選民的投票權。

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佛羅里達大學學者邁克爾·麥克唐納收集得到的數據顯示，選擇以郵遞方式投票的選民大多是民主黨支持者。這並不是一個可靠的統計方式，但肯定的是接納郵遞投票肯定可以推高投票率。

特朗普多個月來都不斷批評，容許選民以郵寄方式投票會助長選票舞弊，他聲稱這樣會令一些人可以重覆投票，影響結果。他的支持者大多可能因為這樣，會選擇在11月3日投票日當天親身投票。

但過去沒有證據顯示郵遞投票的確會造成選舉舞弊。據布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）在2017年的研究表明，美國總體的選舉舞弊發生率是低於0.0009%。