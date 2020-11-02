華為孟晚舟案：這場官司引發出的更多疑問

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟於2018年12月被捕。

2018年12月1日，一名加拿大邊境工作人員在互聯網上匆忙做了一些信息搜尋，結果令他「震驚不已」。

他當時剛剛被告知，一名中國女性將會在幾個小時後抵達溫哥華機場，皇家加拿大騎警（Royal Canadian Mounted Police）有一份她的拘捕令，是基於美國方面的請求。

信息搜尋顯示的是，她是中國通訊巨頭華為的首席財務官，也是該公司創始人的女兒。

那一刻，這名邊境人員已經意識到，他們將要捲入一場重大國際事件的中心了；將近兩年過去，這件事仍然未解決。

這名女子是孟晚舟，她從香港起飛的航班於當地時間11時10分抵達第65號門。她在加拿大有兩所房子，她當時本是在加拿大中轉，之後前往墨西哥出席商業會議。

過去這個星期，有更多關於當天在機場發生了什麼的事件細節在溫哥華一所法院被披露，這是這場持續數年的法律之爭最新的進展。

圖像來源，Reuters

她的律師正採取多管齊下的策略，力圖避免讓她因為誤導匯豐銀行（HSBC）從而導致後者違反美國對伊朗制裁令的指控而被引渡至美國。

孟女士的律師一直在爭辯的是，實施拘捕的方式有濫用程序的嫌疑。

他們提出的一個問題是，孟晚舟在被皇家加拿大騎警（RCMP）正式逮捕之前，在加拿大邊境服務局（Canadian Border Services Agency）被查問了近三個小時。她的律師正在尋找相關人員沒有遵循正當程序的跡象，以及在那三個小時裏發生了什麼。

孟女士出現在法庭時，腳踝上按照保釋的要求套上了腳環。她被形容說，在她於機場最初的問訊中表現「冷靜」，因為她不知道之後將要發生的是什麼。

邊境人員取走了她的手機和其他設備，並將它們放在一個特別的袋子裏——經過專門設計防止任何電子入侵。邊境官員也獲取了她這些設備的密碼和個人身份識別碼，但是法庭聽到的是，他們錯誤地將這些信息和設備提供給了皇家加拿大騎警，在程序上他們不應該這樣做。

就在14時過後不久，該次問訊結束，此時她與一名警方人員見面，後者向她解釋，她被拘捕，並有權找律師。

該名在邊境問訊之後拘捕她的警員在法庭上受到質疑，他為什麼沒有更早那樣做。孟晚舟的律師正在尋找證據，證明邊境機構和警方之間有經過協調的計劃——甚至可能有美國在背後作出指引——從而令她在沒有律師的情況下被不恰當地扣留和問訊。

官員對此予以否認，並指邊境的問訊是為了確認是否有任何原因不能讓她入境，比如參與了間諜活動等等。該名警員亦作供稱「安全」考慮是他沒有在孟晚舟乘坐的國泰航空777航班著陸後立即逮捕她的一個原因。

針對這一部分的法律問訊將會聚焦在有關過程是否遵循程序，假如不是的話，那是純粹出錯還是有任何計劃之後的結果。