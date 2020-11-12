BBC紀錄片：讓兒童戴上鐵鏈的蘇丹宗教學校

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BBC紀錄片：讓兒童戴上鐵鏈的蘇丹宗教學校

BBC阿拉伯語的調查發現，在蘇丹眾多被稱為「哈勒瓦」（Khalwa）伊斯蘭學校內，存在系統性虐待兒童的情況。

18個月來，記者法特·拉赫曼·哈姆達尼（Fateh Al-Rahman Al-Hamdani）在蘇丹全國的23所學校臥底拍攝。

他看到，年齡最低僅五歲的男孩被謝赫（酋長）或宗教人士戴上鎖鏈和鐐銬，甚至被殘酷毆打。

穆罕默德·納德（Mohamed Nader）就是其中之一。他被關在牢房裏，遭到長達五天的殘酷虐待，差點喪命。

哈姆達尼向他了解事情的前因後果，以及他的家人如何在這個謝赫仍擁有巨大權力和影響力的國家為正義而戰。

記者：法特·拉赫曼·哈姆達尼（Fateh Al-Rahman Al-Hamdani）；旁白：保羅·巴基賓加（Paul Bakibinga）；攝製：傑西·凱利（Jess Kelly）