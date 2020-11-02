肺炎疫情：威廉王子今年四月曾確診感染新冠病毒

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 威廉王子是英國王位的第二順位繼承人。

來自英國王室的消息人士告訴BBC，劍橋公爵威廉王子今年早些時候感染了新冠病毒。

據信，4月份時，他的核酸檢測結果呈陽性。從時間上看，與他父親查爾斯王子的感染時間相近。

據最先報道此事的英國《太陽報》稱，38歲的威廉王子決定對自己的診斷結果保密，以免驚動全國。

威廉王子所在的肯辛頓宮拒絶發表官方評論。

據《太陽報》報道，作為王位第二順位繼承人的威廉王子沒有將自己的陽性檢測結果告訴任何人，因為」有重要的事情要做，我不想讓任何人擔心「。

該報補充說，他接受了宮廷醫生的治療，並遵循政府的指引，在諾福克的家族住宅安默堡（Anmer Hall）進行隔離。

BBC王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，威廉王子的病情當時沒有公開透露，可能因為考慮到全國上下的情緒，他們想避免進一步的恐慌。

「但王室也試圖為成員保留一些隱私，」戴蒙德補充道。

據報道，威廉王子在4月份進行了14次約定好的電話和視頻通話。

當月早些時候，劍橋公爵和公爵夫人與蘭開夏郡伯恩利一所小學的關鍵崗位工作人員的孩子進行了視頻通話。

查爾斯王子3月感染新冠病毒，他在蘇格蘭出現輕微症狀後自我隔離了七天。

當時，康沃爾公爵夫人的病毒檢測呈陰性，她自我隔離了14天。

71歲的威爾士親王后來表示自己「比較輕鬆地逃脫了（病毒）影響」。

查爾斯王子在感染新冠病毒康復後的首次公開活動中表示，他還沒有完全恢復味覺和嗅覺。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 4月，鮑里斯·約翰遜也在病毒檢測呈陽性後被送進醫院。

4月，鮑里斯·約翰遜也在病毒檢測呈陽性後被送進醫院。

這位首相一度被轉移到重症監護室，好轉後他感謝醫護人員救了他的命，並暗示一度有因此喪命的可能性。

威廉王子曾感染新冠病毒的消息披露之際，英國正將進入第二次全國封鎖。本周四（11月5日），英國將開始為期四周的封鎖措施。

英國周日又錄得23254例冠狀病毒確診病例，使疫情開始以來的確診總數達到103萬人。