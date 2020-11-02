肺炎疫情：白宮在美國大選前指抗疫專家福奇「玩弄政治」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新冠疫情在美國爆發並且失控後，特朗普與福奇的矛盾就公開化。

距美國大選舉行（11月3日）還有一天時間，白宮指責美國抗疫專家福奇「玩弄政治」，幫民主黨總統候選人拜登助選。

美國確診的新冠死亡數量超過全球其他國家。根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國的死亡人數現已超過23萬，而已登記在案的確診人數超過900萬。

福奇在周六晚（10月31日）發佈的《華盛頓郵報》採訪中被問及如何評價兩位總統候選人的抗疫表現時表示，拜登「正從公共衛生的角度認真對待這一問題」，而特朗普則「從重啟經濟和解除封鎖的角度看待（新冠疫情）。」

福奇還說，美國需要在公共衛生的習慣和行為上做出「驟然改變」。

這些言論引發白宮的強烈譴責，白宮指責福奇試圖為拜登助選。

白宮抨擊福奇言論

白宮發言人賈德·迪爾（Judd Deere）說，這些評論「不可接受，違反所有守則」。

「作為（美國新冠疫情）工作組成員，福奇有責任表達關注或推動戰略改變，但他沒做到這點。而是選擇在媒體上批評特朗普總統並表達其政治傾向，稱讚總統的對手。」

新冠疫情是本次2020美國總統大選的關鍵議題之一。

拜登稱特朗普處理新冠大流行是對受害者的「侮辱」。這位民主黨候選人承諾，如果他當選將「讓科學主導決定。」

拜登在本周對選民說：「即使我贏了，要結束大流行也需付出很多艱苦努力。我保證：從（入主白宮）第一天開始做正確的事。」

在亞利桑那州的一次集會上，特朗普則警告說，拜登擔任總統將導致更多封鎖和美國人的經濟苦難。

「如果你投票支持拜登，那就意味著孩子沒學上，沒有畢業典禮，沒婚可結，沒有感恩節，沒有聖誕節，也沒法慶祝美國獨立紀念日。除此之外，你將擁有美好生活。不能見任何人，但是沒關係。」

他將本次總統選舉視為「特朗普代表的超級復蘇和拜登會帶來的大蕭條之間的選擇」。

拜登在投票前的活動中一直遵守新冠疫情行為守則，而特朗普則在沒有社交疏遠措施的情況下舉行大型競選集會。

拜登在全美的優勢大於共和黨總統特朗普，但他在美國少數搖擺州中的優勢較窄，這些州可以以任何一種方式投票來最終決定誰入主白宮。

圖像來源，Getty Images

高級公務員福奇

本次也並非白宮第一次指責福奇。新冠疫情在美國爆發並且失控後，特朗普與福奇的矛盾就公開化。一個是希望重啟經濟的總統，一個是從如何更好控制疫情的科學家。特朗普很少直接聽從福奇的建議，福奇公開批評白宮的抗疫策略，白宮公開攻擊福奇。

2020年夏天，多位白宮官員向福奇「開炮」，稱對於福奇犯錯的次數感到擔憂。白宮官員列舉出福奇的一系列言論，包括他在新冠肺炎疫情時的相關評論以及此前參與的數次訪談。這些內容包括疫情早期福奇對於新冠病毒危害性的輕描淡寫，以及3月份「沒必要戴著口罩走動」的建議。

福奇當時回應此事件，認為特朗普政府的攻擊只會傷害自身。學界認為福奇對口罩的建議，隨疫情變化和公共衛生領域對疫情的認知而調整。

福奇和特朗普的矛盾公開化，愛炒人的特朗普是否可以「炒掉」福奇？

美國有限電視新聞網（CNN）解釋稱，從技術層面來講，很難做到。根據美國聯邦法律，特朗普無權直接解僱作為公務員的美國過敏症和傳染病研究所主任福奇。

作為高級行政部門的一員，福奇只能被直接主管解僱，即美國衛生和公眾服務部長或美國國家衛生研究所主任。

雖然特朗普可以要求福奇的直接老闆解僱福奇，但福奇可以上訴，這是一個漫長的過程。

白宮官員們此前表示，特朗普採取這一舉措的可能性非常小。事實證明特朗普也沒有這麼做。