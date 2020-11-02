新冠疫情下的麥加 海外穆斯林如何在聖地朝覲

新冠病毒疫情蔓延大半年，沙特阿拉伯實行隔離防疫措施7個月以來，海外的穆斯林朝聖者首次獲准進入麥加的大清真寺內進行朝覲活動。

圖像來源，Reuters

自11月1日起，大約1萬名來自海外的穆斯林獲准到大清真寺內副朝覲（Umrah）。副朝覲是有別於朝覲（Hajj）的穆斯林傳統宗教儀式，可以在一年當中的任何時候進行。而朝覲則有規定的日期。

由於全球新冠病毒疫情嚴重，疫苗尚未問世以及難以保障大量朝聖者保持必要距離，沙特阿拉伯當局決定，今年7月底開始的麥加朝覲僅向極少的沙特公民和在沙特阿拉伯居住的外國公民開放。

今年3月底，沙特呼籲海內外的穆斯林推遲到麥加朝聖的計劃。而禁止沙特以外的穆斯林信徒到麥加朝聖，是沙特近代歷史上的首次。

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獲准到麥加大清真寺副朝覲的海外穆斯林在抵達沙特之後，必須自我隔離三天，然後才能到大清真寺中心的卡巴天房（Kaaba）繞行施禮。

卡巴天房，在伊斯蘭傳統中被認為是天堂的建築，也就是「天使崇拜真主之處」在地上的翻版。天房的位置就直接在天堂之下，伊斯蘭教的「五功」當中，每日禮拜五次就是朝向天房禮拜，一生朝覲一次也是前往天房。

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自新冠疫情爆發以來，沙特阿拉伯共有近35萬個確診病例，其中死亡5402人，333,842人康復。沙特計劃逐步放鬆隔離措施，重新開放清真寺也是逐步解封步驟中的一部分。

2019年，約有250萬穆斯林赴麥加參加一年一度的朝覲，其中180多萬來自沙特以外。禁止海外穆斯林到沙特朝覲，對沙特這一僅次於石油的收入來源有重大影響。

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今年10月以來，沙特居民已經可以副朝覲，11月海外穆斯林獲准朝覲者的人數也有所增加。

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今年7月底開始的正朝覲（Hajj ），只有1萬名沙特穆斯林獲准進入麥加大清真寺。 而往年，參加正朝覲的穆斯林人數超過百萬。下面這張2016年正朝覲時拍攝的照片，與今年形成鮮明的對比。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2016年9月，成千上萬的穆斯林信徒在正朝覲，圍繞卡巴天房施禮崇拜。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2012年10月18日在麥加大清真寺內的朝覲（Hajj） 。