美國大選：投票日當晚會有結果嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特拉華州一場保持社交距離的競選集會上的兒童。

美國大選投票日當晚，你已經連續10個小時守在電視機前，同時不停地刷新你的社交媒體頁面。可是，總統特朗普（Donald Trump）和前總統喬·拜登（Joe Biden）都不願意承認敗選，然後美國的噩夢開始了——一場有異議的選舉。

開始重新點票，被宣告無效的選票也引發官司，還有內亂開始蔓延全國。不久，一紙上訴書將會送到美國最高法院，由法庭來裁定總統職位誰屬。

然而，以上的很多情景都是可以避免的，只要美國人願意等候結果。可是，等多久呢？這可是一個至關重要又難以回答的問題。

有什麼可以卡住點票進程？

郵寄選票。

在2016年的美國大選，有3300萬美國人是通過郵寄選票來投票。今年，由於新型冠狀病毒全球大流行，有8200萬人申請了通過郵遞來投票。不過，距離大選僅有一天的時候，有很多州份仍然在苦苦地尋求推翻一些有幾十年歷史的法律，關於規定一張郵寄選票可以在什麼時候被拆開、檢視和點算。

例如，在密歇根這一個關鍵的搖擺州份，據估計有300萬人將會郵遞選票；但是由於他們要到選舉日當天的早上7時才能開始點算郵遞的選票，密歇根州可能要花上三天時間才能公布結果，而且這還是假定不需要重新點票的情況。

由於新冠病毒疫情和總統選舉，郵件投寄服務現在處在積壓狀態，總統特朗普也在宣稱郵寄投票可能會對他的競選不利之後，阻止了給美國郵政服務的緊急資助。過去的民調以及投票數據都顯示，民主黨人通過郵件投票的可能性比共和黨人更大，共和黨人更可能會在投票日當天親身投票。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在馬里蘭州，這個全美最早開始檢視郵遞選票的州份，以兩黨配對形式工作的點票員在檢視郵寄的選票。

第二個問題就是法律訴訟。

當票數太過接近而無法得出結果時，很多人都會擔心，各州將會面臨法律上的質疑，到底哪些選票被定為無效，從而進一步拖延選舉結果。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在俄勒岡州，一名郵政工作人員卸下數以千計裝滿選票的盒子。

選票被列為無效的最普遍原因是郵遞選票太遲到達而無法被點算。其他原因則包括無效的簽名，或者沒有第二保密信封等。

由於此次選舉當中以郵寄方式投遞的選票數量比過往的選舉為多，預計遲到並可能被列為無效的選票亦將會大幅增加。

在2016年的大選當中，總統特朗普在密歇根州以不到1.1萬票的優勢勝出。

這是一個微小的差距，尤其是你想一下，在8月密歇根州的初選（即選民選擇各個黨派候選人參加大選）時，有超過1萬張選票被列為無效，其中主要的原因就是它們太遲送達而無法被點算。

如果在大選當晚，票數太過接近而無法立即得出結果，很多搖擺州份的那些無效選票就可能變成另一個爭議點。

有可能在大選當晚就出結果嗎？

有的。雖然郵件可能延遲送達，但是以目前的民調來看，數字上仍然有可能在當晚就決出勝者。不過，對於任何一個候選人來說，這都必須是一場壓倒性的勝利。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在密歇根州舉辦的一場保持社交距離的競選集會上。

要贏得入主白宮的金鑰匙，無論是喬·拜登還是唐納德·特朗普，都必須超過270張選舉人票這個分隔線。

這是因為，總統不是由選民的選票直接選出的，而是由所謂的選舉人團（electoral college）選出。

各個州份所分配到的選舉人票數量，大致上是由該州的人口規模為依據——所以每一個州的民眾投票給誰，這個州的選舉人票就會投給誰，這是相當重要的事情。

至大選前一天，已經在6950萬美國人提前郵寄或者親身到票站投了票。提前投票的人數如此大幅地增加，意味著目前已經投出的選票數量，已經超過2016年大選最後點算總票數的一半。

2016年，唐納德·特朗普在美國東部時間2時30分（格林尼治標凖時間7時30分）慶祝大選勝出，當時是威斯康辛州的結果令他越過270張選舉人票的終點線。不過，由於郵寄選票的大幅增加，很多有爭議的戰場州（那些兩名候選人勢均力敵的州份）不太可能在當晚就宣告結果。

密歇根、賓夕法尼亞和威斯康辛等全都是重要的搖擺州份，且要在大選日當天才開始檢視和點算郵寄的選票。假如票數太過接近而無法立即得出結果時，它們又全都是很可能面臨重新點算和法律訴訟等重要問題的州份。

不過，有希望的是佛羅里達州。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普在賓夕法尼亞州一場競選集會上引來大量人群。

作為最大的戰場州——有29張選舉人票——這個搖擺州份將會是一個風向標，預示著是否其中一個候選人有機會在當晚就宣告勝選。

佛羅里達州將近在大選前40天就開始檢視和核查郵寄的選票。目前已經寄回了240萬張郵寄選票的這個州，還有不小的一堆信封要逐一拆開，但是他們在大選當晚就宣佈結果的可能性，要大於其他大部分的搖擺州份。

如果目前在民調領先的拜登輸掉了佛羅里達州，就將是一個先兆，他在大選當晚就宣告勝選的可能性將更加小。他仍然有可能通過贏得北卡羅來納、亞利桑那、艾奧瓦以及俄亥俄幾個州來衝過270張選舉人票的界線，但是如果拜登要在選舉日宣告贏得大選，所有阻力最小的路線都是要先贏得佛羅里達州。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主黨總統候選人拜登在北卡羅來納州接受媒體訪問。

特朗普目前在民調當中落後，即使現任總統贏下佛羅里達州，也仍然很難在當晚宣告勝選，因為不太可能立即得出結果的搖擺州份數量太多。

當然，除非民調是錯的。

正如近些年的歷史所證明的那樣，包括2016年的美國大選在內，民調有可能是錯判形勢的。

會不會有美國電視台搶先在當晚宣佈結果？

美國媒體在選舉夜的影響力是驚人的。

在過去的大選當中，曾有主要的美國電視台在選票還遠沒有點選完畢的時候就「宣佈」結果。大型電視台與一些在票站或者遠程訪問選民的票站調查（或稱出口民調）公司合作，力求在競爭中搶先宣佈勝選者。

一經媒體「宣佈」，「落敗」的一方就被期待很快地認輸，最好是在所有人上牀就寑之前，以讓勝者能夠於當晚在同樣的電視台上提前宣佈自己獲勝。

這是令電視新聞更有戲劇效果的一種絶佳方式，但是在2020年，有數以百萬計的郵寄選票等著被點算，美國媒體在當晚的耐心和嚴謹程度就非常重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬治·W·布什在2000年總統選舉中勝出，這是他在佛羅里達州慶祝勝利。

很多人擔心，今年會重新出現2000年喬治·W·布什（George W Bush，喬治·布殊）和艾爾·戈爾（Al Gore）之間曾經出現過的混亂局面。

二十年前的選舉夜，雖然很多民調聲稱票數很接近而難以得出結果，數家電視台都先是將佛羅里達這個關鍵搖擺州給了戈爾，之後又翻轉給了小布什。戈爾之後承認落敗，不過隨著進一步消息顯示佛羅里達州的競選比原本預期的更加接近，戈爾又收回了自己敗選的聲言。36天外加一場最高法院的裁決之後，美國才得知，戈爾全國絶對票數上贏得了多數，但是小布什則贏得了選舉人票的多數從而當選總統。