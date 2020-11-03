美國大選：特朗普與拜登 老照片中的過往歲月

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美國總統大選投票進行中，爭取連任的總統特朗普今年74歲，而民主黨總統候選人拜登今年77歲。兩者70多年的人生留下了哪些個人和職業的軌跡。

來看看以下這些照片吧。

青春年少

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 紐約軍校 （The New York Military Academy）1964年年鑒上，18歲的特朗普身著軍校制服的照片。

唐納德·約翰·特朗普（Donald John Trump）1946年6月出生，是紐約地產大亨弗雷德·特朗普（Fred Trump）和瑪麗·安·馬克利奧德·特朗普（ Mary Anne MacLeod Trump）的第四個孩子。儘管家境富裕，特朗普仍然在父親公司中做些零工，13歲那年因為不守校規被送進了軍校。

之後他入讀賓夕法尼亞大學，在兄長弗雷德執意要當飛行機師後，唐納德·特朗普成為繼承父親產業的最佳人選。

圖像來源，Alamy 圖像加註文字， 1967年，25歲的拜登

約瑟夫·羅賓內特·拜登 Jr（Joseph Robinette Biden Jr）1942年出生在賓夕法尼亞的斯科蘭頓（Scranton Pennsylvania） 一個愛爾蘭裔美國天主教家庭。他是四個孩子中的長子。

年幼的拜登面對的最大難題是說話結巴，他一直到中學都備受困擾。後來他在鏡子前苦練說話，幾個月後終於克服了這一難題。

拜登就讀特拉華大學（University of Delaware），之後進入雪城大學（Syracuse University）法學院。畢業後他與第一任妻子內麗亞（Neilia）結婚，並走上從政之路。

1970年代

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1976年的特朗普

特朗普曾經說，他在加入父親弗雷德的公司之前，曾經得到父親100萬美元的貸款讓他在地產業起步。在父親的公司中，他幫助經營紐約市大量的地產開發項目，並最終從父親手中接班。1971年，特朗普將公司改名為「特朗普集團」（Trump Organization）。

6年以後，特朗普與第一任妻子伊萬娜·澤尼科娃（Ivana Zelnickova）結婚，她是一名捷克運動員兼模特。特朗普第一次婚姻中的三個子女，現在都在特朗普集團中任職幫助打理公司，不過特朗普本人仍然是總裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當選參議員後的拜登，在醫院中宣誓就職。站在一旁的是岳父羅伯特·亨特（Robert Hunter），病牀上躺著的是兒子博·拜登（ Beau Biden）。

1972年，拜登成功當選參議員，但不幸的事情發生了。妻子和剛出生不久的女兒在車禍中喪生，兒子博和亨特嚴重受傷。

他在兒子博的病牀邊宣誓就職，第一次出任民主黨參議員的照片廣為流傳，轟動一時。

1980年代

圖像來源，Joe McNally / Getty Images 圖像加註文字， 1987 年8月，紐約，特朗普乘搭自己的私人直升機

1970年代末期，特朗普的開發房地產的雄心更加高漲，將地產業務從布魯克林區和皇后區轉到繁華的曼哈頓區。在將一個破舊的酒店改造成君悅酒店（Grand Hyatt）後，他建造了特朗普大廈——位於第五大街、高68層的著名建築物。特朗普大廈於1983年落成開業。

其他掛上特朗普大名的著名地產項目還包括——特朗普廣場、特朗普世界大廈、特朗普國際酒店和大廈。他的品牌魅力開始引起媒體的關注。

不過，他並沒有點石成金的魔力。特朗普的冒險進取曾導致了四項商業破產申請。

圖像來源，Arnie Sachs / Getty Images 圖像加註文字， 拜登參議員與妻子吉爾（Jill）參加記者招待會，宣佈退出總統競選。

拜登在華盛頓政壇的最初14年，他在經歷喪妻和喪女之痛後重新開始新生活。為了兩個兒子一切照舊，他每天來往於首都華盛頓和在特拉華州的家。最終他再婚了，妻子是在學校任教的吉爾·傑克布斯（Jill Jacobs），並有了孩子艾什利（Ashley）。

拜登致力於參議院的司法委員會。 1987年，他第一次嘗試競選總統，但是在被指責剽竊了當時英國工黨領導人尼爾·金諾克（Neil Kinnock）的演講稿後，他退出了競選。

1990年代

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1999年1月，特朗普參加美國小姐和美國少女選美的記者會。

特朗普在地產開發之外還開始進軍娛樂界：他在1996年主辦了一系列的選美比賽：世界小姐、美國小姐、美國少女。而在自己的個人生活方面，他與第一任妻子分手，並在1993年與演員馬拉·梅普爾斯（Marla Maples) 結婚。

二人育有一個女兒悌凡尼（Tiffany）後，於1999年離婚。同年，特朗普的父親去世。

他當時曾經表示：「父親激勵了我。」

圖像來源，Wally McNamee/ Getty Images 圖像加註文字， 拜登參議員和特德·肯尼迪（Ted Kennedy）在非洲裔最高法院大法官克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）確認聽證會上。

1991年10月11日，美國公眾都聚集在電視機前關注俄克拉何馬大學的法律教授安妮塔·希爾（Anita Hill）在參議院司法委員會作證。該委員會舉行的這場聽證會，是因為非洲裔的克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thoma）被提名擔任美國最高法院大法官。而希爾指稱他在里根總統政府班子與她共事期間，曾多次性騷擾她。

拜登作為司法委員會的主席主持了這一聽證會。他對希爾所提證據的處理一直以來受到批評。

這場聽證會的與會議員清一色都是白人、男性。有些有意支持希爾的女性證人沒有被拜登要求到聽證會作證。

2019年4月，拜登在一次電視採訪中表示，「對她所受到的對待感到遺憾」。

2000年代

圖像來源，Ron Galella / Getty Images 圖像加註文字， 1998年，特朗普和梅拉妮婭·克納爾斯在一起。她後來成為他的妻子。

2003年，特朗普主持了一檔真人秀節目，樹立起自己作為商人和媒體名人的名聲。這個被稱為《飛黃騰達》（The Apprentice）的節目，參加者要顯示獨特的實力在特朗普的商業帝國中爭取一個管理工作。

特朗普主持這檔節目共14季，並在一張財務公示單中宣稱自己共獲得報酬2.13億美元。

2005年，他與現任妻子梅拉妮婭結婚。她是出生在前南斯拉夫的模特。兩人育有一個兒子巴倫·威廉·特朗普（Barron William Trump）。

圖像來源，Joe Raedle / Getty Images 圖像加註文字， 拜登在成為奧巴馬的競選伙伴後，在伊利諾州的一次活動上講話。

2008年，拜登曾再次參選總統，隨後退出。雖然他的競選活動並沒有贏得太多支持，他在那一年再度出現時，贏得了國際間的廣泛關注。2008年8月23日，奧巴馬宣佈拜登為自己的競選伙伴。

奧巴馬和拜登搭檔，連續兩屆勝選。二人建立緊密的工作關係之餘，拜登還經常把奧巴馬稱為「兄弟」。

2010年代

圖像來源，Carlos Barria / Reuters 圖像加註文字， 2017年，特朗普總統就職典禮上，與第一夫人梅拉妮婭和兒子巴倫在一起。

2015年6月，特朗普宣佈正式參加總統角逐。他的競選活動受到各種爭議的困擾，其中包括一段2005年的錄音，其中他對女性出言不遜。另外他所在的共和黨內部也有人宣稱他不適合擔任總統。

但他一直向支持者表示，自己將反民意調查而行獲得勝利。他還表示，自己的當選將給美國政治圈子迎頭一擊。

儘管各種民意調查和預測都顯示他將敗選，特朗普卻在2016年美國大選中贏得了勝利。2017年1月20日，特朗普就職成為美國第45任總統。

圖像來源，Michael Reynolds / Getty Images 圖像加註文字， 奧巴馬和拜登2010年在白宮。

奧巴馬在任期結束之前的一次儀式上，意外地向拜登頒發了總統自由勳章。這是美國總統頒發的最高榮譽勳章。

奧巴馬說：「認識了拜登，就知道了什麼是坦誠的愛，什麼是不計個人得失的獻身服務，什麼是活出完整的人生。」

拜登與奧巴馬的合作是成功的，但是期間再次經歷個人打擊。2015年，其子博·拜登因腦癌去世，年僅46歲。博·拜登曾被視為美國政壇的新星，還曾計劃在2016年競選特拉華州的州長一職。

2020年

圖像來源，Win McNamee / Getty Images 圖像加註文字， 2020年10月5日，特朗普總統因感染新冠病毒住院三天回到白宮後，摘下口罩。

特朗普競選連任期間，美國的新冠病毒疫情已經導致23萬人喪生，他本人也受到感染。第一夫人梅拉妮婭和兒子巴倫以及白宮的數名工作人員都被感染。

在11月3日投票日之前，特朗普總統呼籲各州避免封城防疫，繼續在決勝州內按照原定計劃拉票造勢。

圖像來源，Roberto Schmidt / Getty Images 圖像加註文字， 拜登2020年10月10日返回特拉華州之前，在賓州國際機場召開記者會。

特朗普與拜登這兩位競爭對手在新冠問題上的分歧極深，拜登曾批評特朗普總統處理新冠危機的手法對受害者來說無異於「羞辱」。

他說：「即便我贏了，要結束這場疫情仍然需要做大量工作。但我保證，我將在上任第一天就撥亂反正。」